USTEC convoca a los cargos electos de Educación de Catalunya a un encuentro para abordar las reivindicaciones del sector

El sindicato USTEC·STEs ha enviado una carta a todos los concejales de Educación de los ayuntamientos de Catalunya para convocarlos a un encuentro telemático que se celebrará el próximo 19 de enero, con el objetivo de trasladarles las principales reivindicaciones del sector educativo. La organización sindical considera que, a un año y medio de las elecciones municipales, el posicionamiento de los cargos electos locales puede tener una incidencia directa en las decisiones que adopten los partidos a escala nacional. Durante la reunión, USTEC prevé compartir una diagnosis de la situación actual de la educación pública y de las condiciones laborales del personal docente y educativo, así como analizar de qué manera los ayuntamientos y los consejos comarcales pueden contribuir de forma activa a la mejora del sistema educativo.

El sindicato subraya que los concejales de Educación y los consejeros comarcales conocen de primera mano la realidad educativa de sus municipios y comarcas. En este sentido, recuerda que el ámbito local afronta directamente problemáticas como las deficiencias en infraestructuras educativas, los problemas de climatización, la falta de espacios adecuados o las tensiones recurrentes con el Departamento de Educación para evitar el cierre de líneas en la escuela pública. A ello se suman, según USTEC, otras dificultades sociales que también tienen un impacto en la educación, como la crisis de la vivienda.

Recuperación poder adquisitivo

En el marco del encuentro, la organización sindical expondrá las reivindicaciones incluidas en la campaña ‘Dignifiquemos la profesión’, que reclama la recuperación del 25 % del poder adquisitivo perdido, la reversión de los recortes pendientes, la reducción de la sobrecarga laboral y burocrática, así como la disminución de las ratios y el incremento de las plantillas.

Mociones en los plenos

Asimismo, USTEC invitará a los responsables de Educación de los municipios y de los consejos comarcales a que, en los plenos que celebren durante el mes de febrero, presenten una moción -que el propio sindicato les facilitará- en la que se recojan las principales reivindicaciones del colectivo, con el objetivo de "sellar el compromiso" de las administraciones locales con el sector educativo.

El sindicato ha solicitado a los cargos electos que confirmen su asistencia antes del 19 de diciembre y ha anunciado que, "bajo criterios de transparencia", hará pública la lista de asistentes una vez finalice el plazo de confirmación.