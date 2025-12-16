La UB aprobará una resolución preliminar del caso Flecha "en los próximos días" por la gravedad de los hechos

La comisión de expertos que han investigado internamente el caso Ramón Flecha –el catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) al que 14 mujeres acusaron este verano de presunta coerción sexual, abuso de poder y control emocional en el grupo de investigación CREA– han pedido al rectorado que active una resolución más rápida de lo que el procedimiento requeriría. Así lo ha asegurado este martes el rector, Joan Guàrdia, durante el claustro, órgano de gobierno en el que participa la comunidad universitaria y que está disponible en su portal de transparencia.

Guàrdia ha dejado claro que “por responsabilidad” no conoce las declaraciones que tanto las mujeres como el acusado han realizado a los miembros de la comisión de investigación, especialistas en violencia machista y acoso institucional y cuyos nombres no se han hecho públicos. Guàrdia no ha intervenido en el trabajo de los expertos ni lo hará en la redacción de su expediente. Es la manera, ha insistido el máximo responsable del campus, de tomar una decisión “desde la independencia y la autonomía” una vez que el expediente de la comisión –en este caso, hablamos de una primera versión– esté encima de su mesa. Entonces, el rectorado dictará una resolución. Guàrdia ha detallado que será en "los próximos días", sin concretar más.

La comisión lleva trabajando confidencialmente desde finales de julio, semanas después de que el caso saltara a los medios de comunicación. Los hechos denunciados, supuestamente, ocurrieron hace años cuando las mujeres –cuyo anonimato está preservado– eran becarias, estudiantes o doctorandas y él era su superior jerárquico en el grupo de investigación CREA, especializado en violencia machista. Las afectadas sufrieron, siempre según su versión, coerción sexual, abuso de poder y control emocional. Su relato es escalofriante e incluye desde masajes corporales y encuentros sexuales, así como situaciones de servilismo y sectarismo y una turbia intromisión de Flecha en su vida íntima.

Sospechas

El catedrático se ha rodeado de profesoras que le han defendido a lo largo de estos meses a capa y espada. Son docentes e investigadoras con apabullantes currículos académicos, que, sin embargo, despiertan los recelos de gran parte de la comunidad educativa dado que su presunta excelencia se ha conseguido con trabajos de investigación que ahora son cuestionados por las acusaciones de "sometimiento y coerción" que ha recibido el grupo.

Tras un auténtico maremoto en el campus, la UB decidió suspender a Flecha como catedrático emérito y emprender una investigación interna. A lo largo de todos estos meses, los expertos han ido trabajando con confidencialidad absoluta. En noviembre, pidieron al rectorado que, teniendo en cuenta la reiteración de las declaraciones, la documentación aportada y el dibujo de los hechos, activara la resolución antes de lo que es habitual en este tipo de procedimientos. Es decir, una vez que la comisión terminara su trabajo. De esta manera, la comisión seguirá realizando su investigación pero entregará un expediente preliminar al rectorado y este dictará una resolución.

Guàrdia añadió que, durante estos meses, algunas voces han acusado a la UB de “inacción”. “Es falso”, ha asegurado dejando claro que lo único que ha habido es una “lentitud necesaria” para actuar "sin precipitación y con garantías" para ambas partes. "A mí también me gustaría que las resoluciones tardaran tres días, pero el equilibrio entre la necesidad y la prudencia es necesario", ha remarcado.