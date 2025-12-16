El suicidio inducido: una forma de feminicidio que Catalunya estudia legislar

Dulce María, la hija de Kenia –los nombres no son reales para preservar la intimidad de las víctimas– se quitó la vida días después de que su expareja se arrojara por la ventana. Ella quería cortar y él la amenazaba con suicidarse si lo dejaba. Y así lo acabó haciendo. Según las psicólogas especializadas en violencia machista, se trató de un feminicidio por inducción.

A pesar de ello, Kenia, que según su psicóloga vive un proceso disociativo desde el feminicidio por el que "no se permite sentir el dolor", es reticente a aceptar que su hija sufriera violencia machista porque, según explica, “ella nunca llegó con la cara inflada”. Sin embargo, a lo largo de la conversación con ella sí afloran la violencia psicológica y el control que él ejercía sobre su hija: “Ella tenía libertad entre comillas, porque él siempre le preguntaba dónde estaba y que cuando llegara a casa la avisara”.

Según explica la psicóloga forense Elena Garrido, estos feminicidios “no son una categoría jurídica y es muy difícil que se abra un procedimiento si no hay causas sospechosas que lo avalen”. Una realidad que, para Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, tendrían que cambiarse y “por regla general deberían investigarse todos los cadáveres de mujeres y no como excepción, pero no nos atrevemos”.

Nueva iniciativa

De hecho, la misma Rosell admite que cuando en 2022 se aplicó un nuevo mecanismo para contabilizar estos asesinatos, se planteó incluir el feminicidio inducido, pero la situación política hizo que se abandonara la propuesta y “continúa siendo el feminicidio pendiente”.

Se trata de una figura que en Catalunya se ha incluido en la proposición de modificación de la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Así, según la abogada especializadas en violencias machistas Laia Serra, que litiga estos casos y es una de las impulsoras de la iniciativa, se propone definir los feminicidios como “los asesinatos y homicidios de mujeres por razones de género, las inducciones al suicidio y los suicidios como consecuencia de cualquiera de las formas de violencia machista ejercida contra la mujer”.