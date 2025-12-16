La reina Letizia preside una reunión de Fad Juventud para mejorar la seguridad digital de niños y jóvenes

La reina Letizia ha presidido esta mañana la reunión del Patronato de Fad Juventud, dedicada a analizar cómo garantizar entornos digitales seguros para la infancia, la adolescencia y la juventud, uno de los desafíos sociales más relevantes de la última década. Como presidenta de honor, Letizia ha querido acompañar a la entidad en una sesión centrada en presentar su posicionamiento institucional ante el entorno online, un marco que aborda la necesidad de reforzar los derechos digitales de los menores de edad, promover su autonomía progresiva y avanzar hacia un ecosistema digital más seguro y responsable. En el acto, ha estado acompañada por el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri; la directora general de Meta para España y Portugal, Irene Cano; y el resto de patronos y patronas de la organización.

Instagram (82,9%), YouTube (73,5%) y TikTok (69,5%) son las plataformas más utilizadas por los adolescentes

"Avanzar en entornos digitales más seguros para adolescentes y jóvenes es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Desde Fad Juventud queremos contribuir desde la serenidad en el debate y la experiencia de cuatro décadas trabajando por la protección frente a riesgos sociales de los menores. También desde la responsabilidad de que es un ámbito donde debemos actuar de forma prioritaria por la importancia que tiene en la vida de los jóvenes", ha asegurado el presidente de Fad Juventud

Por su parte, Irene Cano, directora general de Meta para España y Portugal ha asegurado que "para Meta, la seguridad y el bienestar digital de los adolescentes es una prioridad, y por eso trabajamos de forma constante con organizaciones como Fad Juventud, con educadores, familias y expertos. Su conocimiento nos ayuda a entender mejor las necesidades reales de los jóvenes y sus familias, y nos permite desarrollar y mejorar nuestras herramientas para ofrecer más protección a los adolescentes y mayor tranquilidad a los padres".

Prácticamente la totalidad de los adolescentes utiliza redes sociales (solo un 1,1% no lo hace), con el 'smartphone' como dispositivo central (86,4%), dentro de un ecosistema tecnológico diverso en el que casi la mitad emplea entre cuatro y seis dispositivos. Instagram (82,9%), YouTube (73,5%) y TikTok (69,5%) son las plataformas más utilizadas, y los principales usos digitales se concentran en la comunicación y el entretenimiento, especialmente chatear (82,9% lo hace a diario), ver vídeos online (77,6%), escuchar música (75,8%) y utilizar redes sociales (68,4%).

Para Fad Juventud, el entorno digital es un escenario dual que plantea inmensas oportunidades para el crecimiento personal y colectivo, pero también riesgos que impactan en el bienestar y la salud, la seguridad y la inclusión social de la juventud. El 48% de las personas jóvenes reconoce que pasa demasiado tiempo conectada y el 53,2% considera que utiliza en exceso el 'smartphone', mientras que una parte significativa admite no ser consciente del tiempo que dedica a las redes.

"Nuestro enfoque se centra en maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos, dotando a los y las jóvenes de las herramientas necesarias para navegar este ecosistema con autonomía y seguridad", ha asegurado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura. Además ha añadido que “hay que huir de la polarización que a menudo domina el debate sobre jóvenes y tecnología. La alternativa pasa por escuchar a las personas jóvenes, comprender sus usos y recoger sus demandas y necesidades digitales, para construir políticas y discursos basados en la realidad".