La profesión que desean todos los niños esconde una mortalidad prematura elevada: "Enfrentan riesgos silenciosos"
Según afirman los expertos, "los hallazgos sugieren que la fama aumenta la vulnerabilidad dentro de un grupo ya de por sí en riesgo"
Condenan a 10 meses de prisión a dos paparazzi por vender las fotos en toples de Mariló Montero
Un centenar de fans hacen cola durante una semana para ver a Lady Gaga en Barcelona: "Lo que sea por la primera fila"
Mariona Carol Roc
Diversos estudios recientes advierten de que algunas profesiones, consideradas por un amplio público como ideales, esconden riesgos inesperados para la salud. En el caso de los cantantes famosos, estos peligros son especialmente significativos.
Según los investigadores, “estos profesionales enfrentan riesgos silenciosos que elevan las probabilidades de muerte prematura”.
Entre las causas principales destacan “la fama en sí, las exigencias de la industria musical y el estilo de vida asociado a la música”.
Cuatro años menos de vida
Una investigación de la Universidad Witten Herdecke de Alemania, publicada en el 'Journal of Epidemiology & Community Health', apunta que la fama puede acortar la vida de los artistas.
El estudio concluye que las estrellas musicales “mueren alrededor de cuatro años antes de media que los cantantes que no alcanzan este nivel de fama”.
Esta conclusión surge del análisis comparativo de 648 cantantes, de los cuales la mitad había alcanzado la celebridad.
Un 33% más de riesgo de mortalidad
Cada cantante famoso fue emparejado con otro artista de perfil similar -edad, origen, género musical y rol en el escenario- pero sin la misma notoriedad pública.
Los datos son contundentes: los famosos vivieron de media hasta los 75 años, mientras que los menos conocidos alcanzaron los 79.
Aunque formar parte de una banda se asoció con un riesgo 26% menor en comparación con cantar en solitario, los investigadores subrayan que “los cantantes famosos aún tenían un 33% más de probabilidades de morir antes que sus contrapartes menos conocidas”.
La fama, un punto de inflexión
Las conclusiones indican que los riesgos se intensifican tras alcanzar la notoriedad mediática, señalando la fama como un elemento clave en la vulnerabilidad de los artistas. “Más allá de las explicaciones ocupacionales, los hallazgos sugieren que la fama aumenta la vulnerabilidad dentro de un grupo ya de por sí en riesgo”, explican los expertos.
Así, la investigación confirma que detrás del brillo del mundo musical existe un alto coste para la salud de quienes más destacan en él.
