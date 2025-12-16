Muere Josep Bigordà, el histórico rector de la parroquia de Sant Medir

El sacerdote y periodista barcelonés Josep Bigordà, histórico rector de la parroquia de Sant Medir, en el barrio de la Bordeta de Barcelona, falleció este lunes 15 de diciembre a la edad de 97 años, según adelantó el digital Portal de Notícies de Sants-Montjuïc. El velatorio tendrá lugar este jueves de 10.00 a 11.00 horas en la que fue su parroquia hasta 1993 y a continuación se celebrará el funeral.

A lo largo de sus 73 años como pastor, Bigordà, que colaboró con EL PERIÓDICO, se distinguió por sus posicionamientos contra la dictadura y por su defensa de los más necesitados. En 2001, durante su etapa posterior como rector de la parroquia de Santa Maria del Pi, acogió junto con mossèn Vidal un encierro de inmigrantes que se alargó durante 40 días y con el que denunciaban la injusticia que suponía para las personas migrantes la implementación de la ley de extranjería.

Josep Bigordà, en una imagen como colaborador de EL PERIÓDICO. / ELISENDA PONS

Nacido el 20 de diciembre de 1928, Bigordà fue ordenado sacerdote en el año 1952. Desde los inicios y hasta 1993 estuvo vinculado a Sant Medir, para luego pasar a Santa Maria del Pi. A lo largo de su vida ocupó distintos cargos en el Tribunal Eclesiástico de Barcelona entre 1957 y 1967 y, posteriormente, durante la década de 1970, fue profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor y de Teología Moral en la Facultad de Teología de Barcelona.

En 1964 fundó el Premio Amadeu Oller de poesía junto con Josep Maria Vidal y Joan Colomines. El galardón, que se mantiene vigente tras 62 ediciones, tomó el nombre del primer rector de la parroquia de Sant Medir y está dirigido a poetas en lengua catalana menores de 30 años y sin obra publicada. En la misma parroquia, Bigordà también fundó la Coral Sant Medir.

Como periodista, Bigordà colaboró con EL PERIÓDICO, con la revista Foc Nou y con el diario El Correo Catalán, donde se hizo cargo de la sección de religión junto con Casimir Martí. También publicó varios libros, entre ellos 'Sant Medir, desde la crónica y desde el mañana: 1948-1998', 'Iglesia y país: tres testimonios' (con Roser Bofill y Albert Manent) y 'Recordando a Mn. Josep Maria Vidal i Aunós'.

El Ayuntamiento de Barcelona reconoció su implicación con el tejido social de la ciudad entregándole en 1998 la Medalla de Honor de Barcelona.