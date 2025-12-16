Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rodríguez, de 18 años, se hace autónomo y reabre una tienda mítica de su pueblo

Inauguración de Montepicaza en Don Benito. Luis Rodríguez (a la derecha del todo). A su lado, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina. Su padre y su hermano, ambos llamados David Rodríguez, en la parte izquierda de la imagen. / CEDIDA

Ángel García Collado

Cáceres
Siempre hay que alabar que una persona se tire de cabeza a la piscina y apueste por formar un negocio sin importar la edad. Pero más todavía si hablamos de un chaval de 18 años como es Luis Rodríguez. Vive en Logrosán (Cáceres) y ha crecido en el seno de una familia trabajadora, que no ha dudado en arriesgar en los momentos más complicados para salir adelante.

A Luis se le puso por delante la posibilidad de inmiscuirse en el mundo de la moda y, a pesar de que no había sido nunca su pasión, no dudó ni un momento en explotar una más que atractiva posibilidad. Este otoño ha cerrado sus puertas en Don Benito la tienda de la prestigiosa marca Montepicaza, y gracias a su buena relación con Óscar, el gerente, le surgió la opción de la reapertura. Así lo hizo.

El pasado 13 de noviembre, Montepicaza regresó a Don Benito de la mano de Luis Rodríguez, que necesitó hacerse autónomo, con la inestimable ayuda de su padre y su hermano (ambos llamados David Rodríguez) y su tía, Rebeca. A la inauguración acudió la alcaldesa dombenitense, Elisabeth Medina. Están situados en la calle José María Álvarez, 6, y han necesitado contratar a una persona más para llevar el negocio.

"No somos una tienda al uso. Son prendas más exclusivas, y tenemos ropa de hombre y de mujer. Vendemos, principalmente, a personas vinculadas al mundo del caballo y la caza", cuenta Luis Rodríguez, que ha sacado unos minutos para contestar a unas preguntas a este diario.

Luis ha tomado la decisión de potenciar todo lo posible la venta a través de las redes sociales: "Nos ayuda muchísimo, la gente nos hace pedidos por Instagram", asegura. Por el momento, el establecimiento está funcionando bien, según las expectativas que tenían, y eso siempre se recibe como una gran noticia.

Eso sí, no se pone límites. Pretenden estar en varias ferias relacionadas con la caza y el campo en ciudades como Madrid, Badajoz o Zafra. Y no descarta asentarse en la avenida de Las Tiendas de Don Benito si algún local se queda libre, ya que es consciente de que sería un plus para él. Además, anuncia que no tiene fronteras: está planteando abrir nuevos establecimientos en otras ciudades, incluso más allá de la frontera extremeña.

