es im-perfect, la empresa que transforma fruta y verdura ‘imperfecta’ en oportunidades reales.

Impulsada por la Fundació Espigoladors, la empresa es im-perfect, con certificado B Corp, ha sido reconocida con el Primer Premio de Sostenibilidad otorgado por BBVA y El Periódico, un galardón que distingue a compañías que redefinen su impacto ambiental y social desde su trabajo diario. El proyecto ha logrado consolidarse como un referente en la lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Pioneros en economía circular

En la actualidad, un tercio de los alimentos producidos en el mundo termina en la basura. Para evitar esto, es im-perfect recupera frutas y verduras descartadas por criterios estéticos y las transforma en conservas vegetales naturales. “Elaboramos patés, cremas, mermeladas y salsas a partir de frutas y verduras de proximidad descartadas del circuito comercial por motivos estéticos, exceso de producción o caídas de precio. Las rescatamos y les damos un nuevo valor siguiendo los principios de la economía circular”, explican. Así, este servicio responde a una necesidad real del sector agroalimentario: la gestión de los excedentes generados por la sobreproducción, el almacenamiento, el transporte o por los criterios estéticos del mercado.

Además, todas sus conservas se elaboran de manera artesanal, con ingredientes 100 % vegetales y naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales, para promover una alimentación saludable, equilibrada y de calidad.

Las pérdidas y el desperdicio alimentario

El obrador de es im-perfect, premiado por su función divulgativa y por sensibilizar sobre el problema real sobre las pérdidas y el desperdicio alimentario, es mucho más que un espacio de producción. Es un “laboratorio de innovación del aprovechamiento alimentario”, donde cada año se recuperan toneladas de fruta y verdura que habrían terminado como residuos. Allí se elaboran todas las conservas y se distribuyen a más de 800 puntos de venta en el territorio, incluidas las alianzas con entidades sociales que pretenden llegar a colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

Lo mejor es que desde es imperfect ofrecen visitas a su centro de producción en El Prat de Llobregat, inaugurado en 2024, con el objetivo de sensibilizar sobre las pérdidas y el desperdicio alimentario. Durante la actividad, además de disfrutar de una degustación de productos, se presentan los orígenes del proyecto y se aborda el papel de la Fundació Espigoladors, el funcionamiento del obrador y el proceso de elaboración de conservas.

Inserción laboral

Además, el centro de producción es también un espacio de inserción sociolaboral para personas en situación de riesgo de exclusión social, favoreciendo una alimentación más justa y, sobre todo, inclusiva. Y es que, el modelo de la empresa incluye itinerarios de inserción de entre seis meses y tres años, de formación técnica y transversal, acompañamiento familiar y apoyo. “Nuestros ingredientes secretos son las personas, y no nos importa revelarlos”, señala el equipo de sostenibilidad.

Proyectos reales

El reconocimiento de BBVA y El Periódico también valora la capacidad de la organización para expandir su impacto mediante proyectos innovadores. Ejemplos como Foodback, donde la empresa recibe fruta y verdura de excedentes y la convierte en miles de conservas destinadas a entidades sociales o Urban(EAT)a, la iniciativa que promueve el aprovechamiento de frutos del arbolado urbano para generar ciudades más sostenibles.

Además, forman parte de este premio La Marga, una mermelada elaborada a partir de naranjas amargas recogidas en las calles de Barcelona o el proyecto “Alimentando la inclusión”, que impulsa la sostenibilidad de sistemas agroalimentarios locales mediante la colaboración entre empresas de inserción de Catalunya y Madrid.

Una Navidad (im)perfecta

Con el objetivo de la belleza de la imperfección, la empresa ha presentado su campaña de Navidad 2025 con una propuesta de patés, mermeladas y cremas elaboradas con verduras y frutas que protagonizan las grandes propuestas gastronómicas de esta época. Además de opciones ideales para compartir como tostaditas con paté de alcachofa y tomate seco, de calabacín y dátil con manzana, o mermeladas sobre quesos curados.

Para celebrar con espíritu la Navidad, ofrecen un 10% de descuento especial en una selección de patés y mermeladas y un 15% de descuento en la cremas (alcachofa, zanahoria, calabaza y calabazín), en la tienda on-line esimperfect.com.

Un premio que reconoce una visión de futuro La distinción de BBVA y El Periódico llega para reforzar que recuerda cada día que “no hay planeta B” y que la solución está en unir a las personas a partir de un compromiso sostenible que refuerza el cambio.