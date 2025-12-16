La Fundació Bofill reclama subir un 16 % el gasto educativo para aplicar 17 medidas clave para afrontar la diversidad

La Fundació Bofill ha reclamado este martes un acuerdo político amplio que permita incrementar un 16 % el presupuesto de educación en 2026 para desplegar 17 medidas que considera prioritarias para hacer frente al aumento de la complejidad en las aulas de Catalunya.

En un comunicado, esta fundación especializada en educación ha advertido de que "sería irresponsable" llegar a la publicación de los resultados de PISA 2026, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE previsto para septiembre, sin una respuesta "acordada, ambiciosa y viable" que permita afrontar los retos educativos con más recursos económicos.

La entidad recuerda que "la complejidad educativa ha crecido mucho más rápido que los recursos disponibles"

Para la Fundación Bofill, en los últimos veinte años "la complejidad educativa ha crecido mucho más rápido que los recursos disponibles", con una duplicación del alumnado de origen extranjero, una tasa de pobreza infantil del 34 % y un aumento de la matrícula viva (la inscripción de alumnos fuera del plazo de preinscripción), que duplica la de hace una década.

Según la entidad, el sistema ha absorbido este incremento de necesidades a través del "sobreesfuerzo" de docentes y centros, una situación que mantiene a la comunidad educativa "excesivamente tensionada".

Recursos adicionales

Para hacer frente a la situación, la Fundación Bofill considera imprescindible "garantizar recursos adicionales" con independencia de que se aprueben o no los nuevos presupuestos de la Generalitat para el próximo año. En este sentido, reclama que, en caso de otra prórroga de las cuentas -que originariamente son de 2023-, se activen disposiciones específicas con un "amplio respaldo parlamentario".

En este sentido, la fundación ha recordado que para este 2025 se aprobaron tres decretos ley con suplementos de crédito, lo que demuestran que es posible impulsar nuevas políticas educativas incluso sin presupuestos, siempre que existan acuerdos políticos sólidos.

Recetan establecer cuatro horas semanales de apoyo educativo para alumnado con dificultades e incluir las actividades extraescolares en las conocidas como "mochilas económicas"

Entre las 17 medidas prioritarias, la entidad propone más personal de orientación y becas para reducir el abandono escolar o avanzar hacia la universalización del comedor escolar con más 87.000 nuevas becas.

También establecer cuatro horas semanales de apoyo educativo para alumnado con dificultades; ampliar las plazas y gratuidad en la etapa de 0 a 3 años; e incluir las actividades extraescolares en las conocidas como "mochilas económicas", que incluye ayudas para alumnos vulnerables.

Brechas crecientes en matemáticas y lengua

La entidad ha explicado que "la caída y el estancamiento de los resultados educativos comenzaron en 2015, se agravaron durante la pandemia y tocaron fondo en 2022", con brechas socioeconómicas crecientes en competencias como matemáticas y lengua. En matemáticas, las pruebas PISA muestran que la diferencia entre alumnado de nivel socioeconómico alto y bajo pasó de 81 puntos en 2018 a 96 en 2022, mientras que en las competencias básicas de sexto de primaria la brecha según la complejidad del centro también se ha ampliado.

La Fundación Bofill ha explicado que el nuevo Decreto de Orientación educativa previsto para 2026, que tiene por objetivo garantizar una orientación educativa con estándares de calidad y accesible a todo el alumnado de Catalunya, "no puede quedar en papel mojado", y ha alertado de que sin financiación adicional no tendrá capacidad real para mejorar el acompañamiento de los estudiantes.