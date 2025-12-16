Esther Castellana, paciente con cáncer rectal: "No he dejado de ser yo, no he querido"

Esther Castellana Coletas tiene 58 años. Es de Manresa y madre de dos hijos. Desde julio batalla contra un cáncer de recto. Prejubilada, ha pasado por 25 sesiones de radioterapia y la noche de Navidad acabará las que le han asignado de quimioterapia. Luego todavía tendrá que pasar por una intervención quirúrgica.

Vital, dice las cosas claras y en algunos momentos pone humor. De entrada quiere dejar claro que en todo momento se ha sentido bien atendida en el Servicio de Oncología de Althaia. "Ha ido muy bien en todas partes. Te tratan como si te conocieran de toda la vida y te sientes acompañado, cosa que en circunstancias como estas, es muy importante".

Explica que todo empezó a causa de unas diarreas. "Pero hoy tenía y la semana que viene ya no". El médico de familia le recetó en un primer momento el típico Fortasec. "Yo me encontraba bien. No tenía nada y las analíticas también salían bien". "Eso sí, me conocía todos los váteres de Manresa. Yo salía igual, hacía mi vida. Como ahora. Porque tenga cáncer no he dejado de ser yo, no lo he querido. Intento hacer vida normal".

Como la diarrea persistía y algo no acababa de funcionar, finalmente le hicieron la prueba de la sangre en las heces. Efectivamente, apareció sangre oculta. El siguiente paso fue hacerse una colonoscopia, y a partir de aquí todo se aceleró.

El pelo no se le ha caído. Lleva media cabellera. "La doctora ya me dijo que no caería, pero sí que lo tengo más fino. Hay cánceres que hacen que se te caiga enseguida".

Asegura que a lo largo de todo el proceso hay momentos duros, sobre todo al principio, "pero tienes que ser fuerte, si no, te hundes". Explica que cuando le confirmaron el diagnóstico "me pasó toda la vida por delante". Su hermana la acompañó a la consulta, y de golpe y porrazo "vi que estaba llorando. ¿Por qué lloras? Me ha tocado", le dijo.

Continúa explicando que "lo primero que pides es: ¿cuánto me queda? Supongo que lo pregunta todo el mundo. Me dijeron que no me precipitara, que se podían hacer muchas cosas. Espero que vaya bien".

Comenta que con la experiencia que vive le ha cambiado la percepción de la vida. "Lo ves diferente. Ves que tienes que vivir más y querer hacer las cosas que querías hacer antes, pero que dejaste. Si puedes, claro". De la familia comenta que hace todo lo posible para que no sufran. "¿No me ves?". Y sí, nadie diría que padece un cáncer.

Ahora tendrá que afrontar una nueva prueba: la intervención quirúrgica una vez acabe la quimioterapia la misma noche de Navidad. Si todo va bien la operarán el enero próximo. Se lo toma con respeto. "Me da más miedo que el tratamiento. Ahora vas haciendo, ves las cosas, te dicen que haga esto y lo haces... Pero la operación no sabes cómo saldrá. Prefiero no pensar en ello. Ya vendrá. Si me viene a la cabeza lo elimino".