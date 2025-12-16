Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada: rectificación
A partir de la publicación de una noticia sobre un cirujano detenido por la violación de una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia, EL PERIÓDICO difundió en Facebook e Instagram un Stories con la información que incluía erróneamente una foto de archivo de otro cirujano que no tenía ninguna relación con los hechos relatados.
Enseguida que EL PERIÓDICO tuvo conocimiento del error procedió a retirar de sus redes sociales las publicaciones.
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
- La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
- Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social