Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasSobredosis paracetamolVeto a los cochesPeste porcinaCristina OTBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada: rectificación

El cirujano plástico detenido, fotografiado en un quirófano

El cirujano plástico detenido, fotografiado en un quirófano / La Opinión

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A partir de la publicación de una noticia sobre un cirujano detenido por la violación de una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia, EL PERIÓDICO difundió en Facebook e Instagram un Stories con la información que incluía erróneamente una foto de archivo de otro cirujano que no tenía ninguna relación con los hechos relatados.  

Enseguida que EL PERIÓDICO tuvo conocimiento del error procedió a retirar de sus redes sociales las publicaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  4. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  5. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  6. Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
  7. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  8. Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social

Por qué preparar la Navidad nos estresa más de lo que admitimos

Por qué preparar la Navidad nos estresa más de lo que admitimos

La Síndica de Greuges denuncia en el Parlament la lentitud de la administración catalana

La Síndica de Greuges denuncia en el Parlament la lentitud de la administración catalana

El agua baja en forma de riada por la calle Miquel Servet de Badalona, tras las intensas lluvias de este martes por la tarde

Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años empezarán a darse este miércoles

Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años empezarán a darse este miércoles

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Badalona y Barcelona, dejando hasta 45 litros por metro cuadrado en pocas horas

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Badalona y Barcelona, dejando hasta 45 litros por metro cuadrado en pocas horas

Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada: rectificación

Muere Josep Bigordà, el histórico rector de la parroquia de Sant Medir

Muere Josep Bigordà, el histórico rector de la parroquia de Sant Medir

Dos sindicatos llevan ante el juez la saturación de las urgencias del Hospital del Mar

Dos sindicatos llevan ante el juez la saturación de las urgencias del Hospital del Mar