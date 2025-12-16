Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada: rectificación

A partir de la publicación de una noticia sobre un cirujano detenido por la violación de una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia, EL PERIÓDICO difundió en Facebook e Instagram un Stories con la información que incluía erróneamente una foto de archivo de otro cirujano que no tenía ninguna relación con los hechos relatados.

Enseguida que EL PERIÓDICO tuvo conocimiento del error procedió a retirar de sus redes sociales las publicaciones.