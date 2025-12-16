Dos sindicatos llevan ante el juez la saturación de las urgencias del Hospital del Mar

Dos sindicatos han llevado ante el juez la saturación de las urgencias del Hospital del Mar, de Barcelona, a través de una denuncia por un delito de abandono colectivo ilegal en un servicio público. El escrito fue presentado este lunes en el juzgado de guardia por el Sindicat de Sanitat de Barcelona de la CGT y por la Federació de Treballadors y Treballadores de Catalunya-Intersindical y va dirigido contra el Consorci Mar Parc de Salud de Barcelona, entidad donde se integra este centro sanitario, y el Departamento de Salut de la Generalitat, que ha declinado hacer comentarios sobre la denuncia al estar en manos de la justicia. Por ahora, es pronto para saber que juzgado de la capital catalana deberá decidir si admite o no la denuncia.

Según los dos sindicatos, tanto la Conselleria como el Consorcio han omitido "las garantías de asistencia sanitaria", al no haber adoptado "las medidas y dotación de medios necesarios para impedir las estancias prolongadas (boarding) de los pacientes en el servicio de urgencias del Hospital del Mar. Esta situación, a su entender, contraviene la ley general de sanidad y la de ordenación sanitaria de Catalunya y supone un "riesgo grave" para "la seguridad de la clínica y para la salud pública".

La denuncia expone que el 9 de diciembre se llegaron a acumular en el servicio de urgencias del Hospital del Mar 170 pacientes, cuando su capacidad para que los pacientes estén ubicados de manera confortable en un box es de 110. Además, precisa, 64 de estos enfermos superaron las 24 horas de espera para ser atendidos medicalmente. El paciente que más tiempo estuvo esperando superó las 159 horas, a pesar de tratarse de una persona de 76 años. Ese día se produjo un deceso de una persona de 82 años después de una demora de 40 horas en su atención.

Situación crónica

Los sindicatos sostienen que es situación se produce desde hace tiempo y señalan, como ejemplo de las consecuencias de esa saturación, que el 13 de diciembre se produjeron dos fallecimientos de dos pacientes, de 92 y 93 años, que estuvieron aguardando en el servicio de urgencias 70 y 58 horas. "El hecho de que la situación de saturación crónica que se sufre en la unidad de urgencias de Hospital del Mar es diaria podrá ser perfectamente comprobada por el juzgado" si se requiere al Departamento de Salud y al Consorci Mar Parc la documentación sobre los ingresos en este centro de salud, inciden las organizaciones sindicales.

La denuncia subraya que los servicios de urgencias fueron diseñados para la atención inmediata de afecciones agudas, pero, no obstante, han "involucionado" hacia unidades de larga estancia, donde los pacientes permanecen "innecesariamente" durante horas o días a la espera de ingreso u otras decisiones. Esta tesitura se asocia directamente, argumentan los sindicatos, con "perores resultados clínicos y mayor mortalidad". En este sentido, relatan que "existe un riesgo documentado de morbilidad y mortalidad" derivado de esa permanencia excesiva en urgencias y, en consecuencia, una aumento "significativo" de eventos adversos, infecciones, errores de medicación y fallecimiento de pacientes. Las personas vulnerables o de más edad son las que más sufren esta situación de colapso.

Ingresos en la UCI

Los sindicatos también denuncian del "retraso" en la transferencia de pacientes con necesidad de vigilancia intensiva a una UCI. Las demoras, concretan con base en un estudio, de más de seis horas provocan un incremento de la estancia hospitalaria (de 6 a 7 días) y en "tasas de mortalidad más altas", del 8,4% al 10,7%. Es decir, en su opinión, los enfermos que permanecen más de seis horas en urgencias tienen un 34% más de probabilidades de morir durante su hospitalización. Cada hora adicional, agregan, aumenta la posibilidad de delirio o agitación, especialmente en personas mayores o con demencia.

Para la CGT y la Intesindical, "la permanencia innecesaria" de pacientes en urgencias "es el reflejo de múltiples deficiencias sistémicas y de ineficiencia del hospital y de sus gestores, y se debe a causas estructurales como la falta de camas o las demoras en procesos administrativos".