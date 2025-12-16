Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta 2030

Catalunya aprueba un plan de rescate de 53 millones para 'desburocratizar' el sistema educativo

El Govern impulsará un nuevo portal educativo llamado 'La meva educació', que integrará servicios, recursos y canales de información

La UNESCO pide pagar mejor a las direcciones de las escuelas en Catalunya, darles más poder y quitarles burocracia

La escuela catalana camina hacia un "ciclo de huelgas" si el Govern no sube el sueldo al profesorado antes de febrero

Aula vacía de una escuela catalana antes del inicio de curso.

Aula vacía de una escuela catalana antes del inicio de curso. / zowy voeten

Helena López

El Govern ha aprobado este martes el Plan de Rescate 2026-2030 del Departament d'Educació i Formació Professional, una iniciativa destinada a "modernizar los sistemas de información y a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema educativo catalán", una de las principales demandas de un profesorado ahogado por la burocracia.

El plan contará con una dotación total de 53 millones de euros, que se distribuirán de forma anual entre los años 2026 y 2030. La medida es el resultado de una diagnosis realizada durante 2024 sobre los servicios tecnológicos (TIC) de la conselleria que dirige Esther Niubó, que permitió detectar "importantes carencias en los sistemas actuales". A partir de este análisis, el departamento ha definido una serie de actuaciones prioritarias con el objetivo de ofrecer herramientas y servicios digitales "avanzados, accesibles y adaptados a las necesidades de toda la comunidad educativa".

El plan contempla la automatización de los procesos de evaluación para liberar al profesorado de burocracia

El plan se estructura en varios ámbitos de transformación. Entre ellos destaca la reducción de la carga administrativa del personal educativo -una de las reivindicaciones de la recién creada asamblea de direcciones- y el acompañamiento en la mejora de la competencia digital docente, así como la reorganización interna y la mejora de los sistemas de gestión.

Nuevo portal educativo

Una de las principales novedades será la creación de un nuevo portal educativo, denominado 'La meva educació', concebido como un entorno digital único y centralizado que integrará servicios, recursos y canales de información para alumnado, profesorado, centros y familias.

Asimismo, el plan prevé una revisión y simplificación de los procedimientos de "gestión de enseñanzas y currículo", con especial atención a la automatización de los procesos de evaluación para liberar al profesorado de tareas burocráticas.

El plan incluye el refuerzo del sistema REVA, el registro de violencias que afectan al alumnado

El plan también menciona "la mejora de los indicadores y de la equidad del sistema", con actuaciones como la transformación del Registro de Alumnos (RALC) en un sistema integral de información o el refuerzo del sistema REVA de registro de violencias que afectan al alumnado.

El documento contempla el uso de datos e IA para el análisis predictivo y la planificación de políticas públicas

Otras líneas de actuación incluyen la gestión y retención del conocimiento y del talento, el uso de datos e inteligencia artificial para el análisis predictivo y la planificación de políticas públicas, así como el despliegue de herramientas transversales como la identidad digital, la integración de procesos, la comunicación y la gestión documental.

Gestión más sencilla

Según la conselleria, estas herramientas permitirán dar una mejor respuesta a las necesidades de los distintos actores del sistema educativo. En el caso del alumnado y las familias, se facilitará una gestión más sencilla de los expedientes digitales, las matrículas en línea y el acceso a los resultados académicos. Para el profesorado y el personal de administración y servicios, el plan prevé mejoras en ámbitos como la formación, los certificados, las sustituciones y la reducción de la carga administrativa.

Los equipos directivos dispondrán de sistemas unificados de gestión y de un acceso más integral a los datos de los centros, mientras que los servicios centrales, territoriales y de inspección contarán con sistemas integrados, mayor automatización de trámites y plataformas unificadas para la gestión educativa.

