El curso 'on line' de Catalán para que futuros estudiantes internacionales de la UPF aterricen en Barcelona con nociones de la lengua bate récords

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha vuelto a registrar cifras récord en las inscripciones a sus cursos de catalán por sexto año consecutivo. Durante el primer trimestre del curso académico 2025-2026, un total de 884 personas se han matriculado en alguno de los programas de aprendizaje de lengua catalana que ofrece la universidad, lo que supone un incremento del 56% respecto al mismo periodo del curso anterior.

Los datos confirman el buen funcionamiento del Programa de Acogida Lingüística de la UPF y, en especial, del curso en línea MOOC 'Catalan for Beginners' (nivel A1.1), que ha experimentado un crecimiento cercano al 130% en el número de inscritos en tan solo un año. Este curso permite a personas no catalanohablantes iniciarse en el aprendizaje del idioma antes de llegar a Catalunya y supera ya el millar de participantes en cada edición.

"Paso imprescindible para integrarse plenamente"

El comisionado de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha destacado que el aumento sostenido de las inscripciones en el MOOC "es una clara muestra de la capacidad de atracción del catalán". Mauri ha valorado especialmente el interés de la comunidad internacional por aprender la lengua antes de instalarse en Barcelona. "Desde la UPF hacemos un esfuerzo para informar al profesorado y al estudiantado internacional, antes de su llegada, sobre la realidad cultural y lingüística de nuestro país, y les animamos a aprender catalán como un paso imprescindible para integrarse plenamente en la sociedad y en la universidad", ha señalado.

Según el comisionado, la universidad pone a disposición de todas las personas procedentes de fuera de los territorios de habla catalana los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje del idioma. Además, ha expresado su convencimiento de que el interés por el catalán seguirá creciendo en los próximos cursos, motivo por el cual la UPF continuará impulsando nuevas medidas para fomentar su estudio entre toda la comunidad universitaria.

"Para todos los colectivos"

El crecimiento también se refleja en otros programas. El 'Catalan Landing Program', que incluye varios cursos presenciales de lengua y cultura catalanas, ha duplicado el número de participantes, con un aumento del 100%. Este programa se desarrolla durante el mes de septiembre y al inicio de cada trimestre, y está dirigido a estudiantes y personal no catalanohablante de la UPF. Por su parte, el curso de catalán C1 ha registrado un incremento del 25% en las inscripciones respecto al año pasado.

Mauri ha subrayado que este aumento de la demanda responde también a la apuesta de la UPF en los últimos dos años por ampliar la oferta formativa en catalán en todos los niveles y para todos los colectivos universitarios. Esta estrategia se ha centrado especialmente en el profesorado internacional que se incorpora a la institución. De hecho, durante el primer trimestre del curso actual, el curso de Catalán inicial para el personal docente e investigador ha aumentado un 54% el número de inscritos, lo que ha obligado a desdoblar los grupos.