Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 16 de diciembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
- La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
- La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
- Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
- La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
- Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
- Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social