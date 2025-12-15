La Generalitat alivia este lunes las restricciones de acceso a la zona de la peste porcina

Los vecinos de los municipios del segundo perímetro de protección del brote de la peste porcina africana (PPA), lo que implica a más de medio centenar de poblaciones situadas en el radio entre seis y 20 kilómetros alrededor del foco inicial del brote, podrán volver a acceder al medio natural a partir de este lunes, aunque tendrán que hacerlo con precaución. La Generalitat ha comunicado que en esos municipios las restricciones "se relajarán" a partir de la medianoche del domingo al lunes, pese a que continuarán restringidas, por ejemplo, las actividades de grupos organizados. También este lunes está previsto que la Conselleria d'Agricultura dé a conocer las primeras pistas de la investigación que está llevando a cabo el comité de expertos designado por la Administración catalana para determinar cuál fue el origen del virus detectado en Cerdanyola.

Los que seguirán con las mismas restricciones son los 12 municipios más cercanos al foco, la denominada zona cero, de hasta seis kilómetros de radio. Se trata de Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa y Rubí. Allí seguirá estando prohibido el acceso a los bosques, que ya han sido permitetrados con vallas para evitar que los jabalís que se encuentran en ese ámbito no salgan de él.

Tal como explicó el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig, la relajación de las restricciones de acceso al medio natural en los municipios del segundo perímetro (lo que incluye poblaciones como Barcelona, Badalona, L'Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès) permitirá a los ciudadanos ir al bosque "a pasear o en bici solos". Será posible, pues, acceder a parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos y rieras, prados y campos de cultivo fuera de los núcleos urbanos de estos municipios, pero no hacerlo en grupos. "Intentemos no llevar grandes aglomeraciones de gente a la zona", advirtió Ordeig.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado este domingo un mensaje a la prudencia y ha recordado las medidas básicas de no alimentar a los jabalís ni dejar restos de alimentos o basuras en contenedores que sean accesibles a estos animales.

Una vez blindado el radio de seis kilómetros alrededor del punto cero del brote, los Agents Rurals han iniciado ya la captura de jabalís en la segunda corona de protección, que se extiende hasta los 20 kilómetros. Para impedir el movimiento de jabalís fuera de la zona infectada, han sellado 54 accesos, además de haber identificado 32 pasos de fauna habituales y otros 22 puntos deficientes detectados durante la revisión de los cerramientos de las infraestructuras.

La polémica por el origen

Aunque la Generalitat sigue asegurando que en este momento todas las hipótesis están abiertas y adelanta que también se ha investigado a empresas privadas que tienen laboratorios trabajando con el virus de la PPA (eminentemente compañías farmacéuticas o de biotecnología animal), todas las miradas están puestas sobre el Centre de Recerca en Sanitat Animal del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-Cresa) de Bellaterra. Estas instalaciones, que no están obligadas a contar con un plan de riesgo biológico, según ha podido saber este diario, habían programado dos ensayos relacionados con el virus de la PPA justo los días en que fue localizado el primer jabalí muerto por el virus, el pasado 25 de noviembre, a poca distancia del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Según indicó el diario 'El País', informes revisados por la Comisión Nacional de Bioseguridad muestran que uno de esos trabajos científicos tenía previsto utilizar una cepa similar a la que ha originado el brote.

Se espera que las dudas se despejen a partir de este lunes con el informe preliminar que han elaborado los seis científicos que forman parte del comité de expertos, que han contado con la dirección logística del director del IRTA, Josep Usall.