Cambio climático
Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': "Nos viene algo muy grave, muy grave"
"Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático del litoral catalán",
La entrevista del programa de La Sexta fue interrumpida por una alarma de ES-Alert
"Es por coherencia. Y porque pienso que es lo mejor para mi pueblo", afirma. "El futuro de Alcanar es un futuro que estará marcado por el cambio climático. Y, créeme, nos viene algo muy grave, muy grave". Así dimitió como alcalde de Alcanar (Tarragona) Juan Roig. Lo hizo este domingo ante las cámaras de 'Salvados', después de haber tenido que gestionar una pandemia y cinco alertas climáticas.
Roig no puede más y argumentó su decisión ante un atónito Gonzo, en una entrevista en La Sexta que incluso tuvo que ser interrumpida por una alarma de ES-Alert. El programa se había desplazado a este municipio de 10.000 personas para para mostrar la vida al límite de un pueblo arrasado por el agua cinco veces en siete años.
Roig no duda al señalar el problema: el cambio climático y el urbanismo del siglo XX. "Hay varios barrancos como ese, que es un ejemplo paradigmático de todo el urbanismo que se fue desplegando durante las décadas de los 60, 70, 80, 90", explica, antes de subrayar que la progresiva sobreconstrucción eliminó la capacidad de desagüe de la naturaleza. "Eso provoca las consecuencias graves que hemos visto en las lluvias de Alcanar", recalca.
La orografía agrava el problema, ya que Alcanar está rodeado de barrancos y cerca del Montsià. "Es una montaña muy vertical, a poca distancia del pueblo y del mar. Ahí se explican muchas cosas", porque el agua baja "con mucha agresividad y en muy poco tiempo", reduciendo al mínimo la capacidad de reacción.
"Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático del litoral catalán", sentencia Roig en su despedida. Sin embargo, no se marcha con la conciencia tranquila: "Tendría que haber ejecutado muchas más acciones para paliar los efectos de este cambio climático".
