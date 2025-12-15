Un estudio de la Universitat de Barcelona alerta de que el 10% de los adolescentes son a la vez víctimas y agresores

Un estudio pionero en España sobre violencia y victimización entre adolescentes ha revelado que uno de cada diez jóvenes es al mismo tiempo víctima y agresor. La investigación, desarrollada por la Universitat de Barcelona (UB), ha sido reconocida con el Premio Antoni Caparrós al mejor proyecto de transferencia de conocimiento, otorgado por el Consejo Social y la Fundación Bosch i Gimpera de la UB. El trabajo, titulado '¿La violencia engendra violencia? Solapamiento entre víctimas y agresores en adolescentes españoles', se ha basado en una muestra representativa de 4.024 adolescentes de entre 14 y 17 años.

Los resultados muestran que el 8,1% de los jóvenes se sitúa en un perfil de polivictimización y perpetración, es decir, han sufrido múltiples formas de violencia y, a su vez, han ejercido conductas agresivas.

Diferencias de género

Además, el estudio identifica un grupo especialmente vulnerable, que representa el 0,5 % de la muestra, caracterizado por niveles muy elevados tanto de victimización como de agresión. Los investigadores también han detectado diferencias de género, con una mayor presencia de chicos en los perfiles que incluyen conductas violentas hacia otros.

Según destacan los autores, estos datos confirman la necesidad de abordar la violencia adolescente desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta la relación entre sufrir violencia y reproducirla, y que permita diseñar políticas de prevención más eficaces.

Impacto más allá del ámbito académico

Con el objetivo de que los resultados tengan un impacto real en la protección y el bienestar de niños y adolescentes, el proyecto ha desarrollado una estrategia activa de transferencia de conocimiento. Esta ha incluido la organización de jornadas y seminarios, la formación de profesionales y la comunicación directa de los resultados a administraciones públicas y entidades sociales.

La investigación ha sido liderada por el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la UB, en colaboración con organizaciones como UNICEF Comité Español, Save the Children, la Plataforma de Infancia y el Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa'.

Premios a la investigación con retorno social

Los Premios del Consejo Social de la UB y de la Fundación Bosch i Gimpera distinguen cada año investigaciones de alta calidad y proyectos con un claro retorno a la sociedad del conocimiento. Además de este estudio sobre violencia adolescente, en la edición de este año también se han reconocido trabajos en ámbitos como las humanidades, la física, la biomedicina y la innovación tecnológica.

La entrega de los galardones tendrá lugar este martes 16 de diciembre en el Edificio Histórico de la universidad.