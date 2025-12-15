Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encarecimiento de la vivienda

¿Cuáles son las áreas más gentrificadas de Barcelona? Consulta un mapa con todos los barrios

La UAB ha comparado la situación en las 10 principales ciudades españolas: el ranking lo lidera la capital catalana

La gentrificación arraiga en Barcelona y Madrid y se extiende a ciudades medianas de toda España

Carteles de protesta por la gentrificación de barrios en Bacelona, en abril pasado.

Patricia Martín

La Barceloneta es el barrio más gentrificado de España, según una comparativa entre las diez principales ciudades españolas efectuada por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Barceloneta obtiene un 0,941 en un índice que mide el proceso en cada ciudad con un valor entre el 0 y el 1, siendo el 1 el máximo. Este indicador ha sido elaborado por los investigadores combinando la evolución entre 2011 y 2021 de ocho variables que miden en cada barrio el precio del alquiler, el índice de población joven, con estudios universitarios, la población extranjera o que vive sola.

La Barceloneta es el barrio más gentrificado de España

La gentrificación es un proceso que sufren las grandes urbes occidentales y que consiste en la expulsión de la población de menor estatus socioeconómico y su sustitución por otra de mayor poder adquisitivo, básicamente por el aumento de los precios de la vivienda. La investigación de la UAB, publicada en la revista 'Perspectives Demogràfiques', concluye que en los últimos años la gentrificación se ha consolidado en Barcelona y Madrid, pero ha llegado también a las ciudades medianas, como València, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, aunque en estas últimas en áreas más localizadas.

De hecho, las 10 áreas más gentrificadas del país se sitúan en Barcelona y Madrid, empezando por la Barceloneta (0,941) y siguiendo por Sant Pere, en Santa Caterina i la Ribera (0,925). La tercera está en Madrid, en la zona norte del distrito de Universidad (0,919). Y a continuación se sitúa Gràcia, la parte sur, en Barcelona.

Aquí puede consultar la puntuación obtenida por todos los barrios de Barcelona y un mapa donde se aprecia que la zona más pegada al puerto es la que más ha expulsado a la población de menores ingresos hacia el extrarradio. Per la gentrificación se expande también hacia barrios menos 'céntricos' como Sagrada Familia, Sant Antoni y el interior de los distritos de Sant Martí o Sants-Montjuïc.

Protecció Civil envía un ES-Alert a los móviles del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre ante las lluvias torrenciales de este lunes

Activado un aviso de nivel rojo en el prelitoral de Tarragona ante las intensas lluvias de este lunes

34.553 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026

El genio humano brilla en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia

Tres de cada cuatro personas con problemas mentales tienen ingresos inferiores a 18.000 euros anuales

¿Cuáles son las áreas más gentrificadas de Barcelona? Consulta un mapa con todos los barrios

La gentrificación arraiga en Barcelona y Madrid y se extiende a ciudades medianas

Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas

