¿Cuáles son las áreas más gentrificadas de Barcelona? Consulta un mapa con todos los barrios

La Barceloneta es el barrio más gentrificado de España, según una comparativa entre las diez principales ciudades españolas efectuada por el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Barceloneta obtiene un 0,941 en un índice que mide el proceso en cada ciudad con un valor entre el 0 y el 1, siendo el 1 el máximo. Este indicador ha sido elaborado por los investigadores combinando la evolución entre 2011 y 2021 de ocho variables que miden en cada barrio el precio del alquiler, el índice de población joven, con estudios universitarios, la población extranjera o que vive sola.

La gentrificación es un proceso que sufren las grandes urbes occidentales y que consiste en la expulsión de la población de menor estatus socioeconómico y su sustitución por otra de mayor poder adquisitivo, básicamente por el aumento de los precios de la vivienda. La investigación de la UAB, publicada en la revista 'Perspectives Demogràfiques', concluye que en los últimos años la gentrificación se ha consolidado en Barcelona y Madrid, pero ha llegado también a las ciudades medianas, como València, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, aunque en estas últimas en áreas más localizadas.

De hecho, las 10 áreas más gentrificadas del país se sitúan en Barcelona y Madrid, empezando por la Barceloneta (0,941) y siguiendo por Sant Pere, en Santa Caterina i la Ribera (0,925). La tercera está en Madrid, en la zona norte del distrito de Universidad (0,919). Y a continuación se sitúa Gràcia, la parte sur, en Barcelona.

Aquí puede consultar la puntuación obtenida por todos los barrios de Barcelona y un mapa donde se aprecia que la zona más pegada al puerto es la que más ha expulsado a la población de menores ingresos hacia el extrarradio. Per la gentrificación se expande también hacia barrios menos 'céntricos' como Sagrada Familia, Sant Antoni y el interior de los distritos de Sant Martí o Sants-Montjuïc.