Montse Prats, afectada de cáncer: "Si me hubieran diagnosticado la enfermedad hace diez años, ahora no estaría aquí"

A Montserrat Prats, vecina de Quart de 72 años, la vida le cambió inesperadamente una mañana de hace tres años. Fue a su centro de atención primaria de referencia porque se había notado un bulto en la ingle y, de entrada, le dijeron que sería una simple hernia. Pero aquel síntoma era la primera señal de un diagnóstico que la sorprendería y la situaría de lleno en la lucha contra un cáncer de ovario en estadio IV.

El médico del hospital Santa Caterina, donde la habían operado y le habían hecho la biopsia, la derivó al Trueta después de decirle que tenía cáncer. «Agradecí mucho la sinceridad, me lo dijo tal como era».

Las pruebas en el Trueta confirmaron la tipología de tumor en fase avanzada. En aquel momento Prats tenía 69 años. «Mi primer pensamiento fue que ya me había llegado la hora», recuerda.

Pero enseguida le explicaron las opciones y los factores que jugaban a su favor: «Me dijeron que el hecho de llevar una vida activa era bueno y me dijeron que siguiera haciendo actividad física; incluso me indicaron que continuara haciendo aquagym la semana antes de la operación para fortalecer la musculatura».

Después de la operación, empezaron las sesiones de quimioterapia. Pero su cuerpo no reaccionó bien: «Tenía muchos efectos secundarios, me ponía muy roja y me venían taquicardias». Finalmente la derivaron al Institut Català d’Oncologia (ICO) del hospital de Bellvitge de Barcelona, donde podrían administrarle el tratamiento de forma más lenta para que pudiera tolerarlo mejor. A partir de ahí, el cuerpo fue respondiendo cada vez mejor.

Aun así, las pruebas confirmaron una mala noticia: había aparecido metástasis. «La quimioterapia que había recibido hasta entonces no había servido de nada», lamenta.

Fue entonces cuando la oncóloga del ICO de Girona, la doctora Pilar Barretina, le ofreció una alternativa: participar en un ensayo clínico internacional para cáncer de ovario. «Me dijeron que estaba dando buenos resultados y que necesitaban mi consentimiento; así que decidí probarlo».

Ensayo pionero

Montserrat Prats fue una de las dos únicas pacientes del Trueta que iniciaron este estudio, hace medio año aproximadamente. El tratamiento combina anticuerpos con quimioterapia y, hasta hoy, la respuesta ha sido muy positiva: «Se me han reducido mucho los factores tumorales. Me encuentro bien y hago vida prácticamente normal».

Cada tres semanas debe ir al ICO Girona para hacerse analíticas y recibir la medicación. Los efectos secundarios, explica, son relativamente leves: «Sobre todo náuseas y repelús por la comida; incluso con el agua». Lo gestiona con agua con gas, un fármaco y unos caramelos sin azúcar: «Con estas tres cosas, voy pasando».

Ya hace tiempo que ha asumido que el cáncer no se curará. Pero mientras el tratamiento funcione y mantenga buena calidad de vida, continuará.

Su caso ha coincidido con otro golpe familiar: hace un año diagnosticaron cáncer de pulmón a su hija de 45 años, con afectación en los huesos.

Este hecho reconoce que ha sido el golpe más duro de todo el proceso. «No había ido nunca al psicólogo, pero esta vez lo necesitaba». Siguió terapia en el Trueta y asegura que le fue «muy útil».

La ayuda el hecho de que su hija es muy positiva, como ella, y también lleva una vida activa. «Nos damos apoyo la una a la otra». Las dos tienen el cáncer estancado.

Importancia de la investigación

Para Prats, participar en un ensayo clínico es también un acto de generosidad: «Si este estudio no acaba yéndome bien a mí, quizá servirá para alguien más».

La Marató de 3Cat de este domingo, dedicada precisamente al cáncer, le parece imprescindible: «La investigación lo es todo. Si me hubieran diagnosticado la enfermedad diez años antes, ahora no estaría aquí». Y añade una comparación que resume cómo ha cambiado la percepción de la enfermedad: «Antes cuando te decían la palabra cáncer lo primero que pensabas era cuánto tiempo de vida te quedaba; ahora hay muchos casos que se cronifican, como el sida. Quizá tendré que medicarme toda la vida, tal como le pasa a mucha otra gente con enfermedades crónicas», afirma.

Vive en plena autonomía y cada mañana agradece poder despertarse y completar un día más. «Si mi hija me acompaña al médico es un regalo, o si una amiga me llama para preguntarme cómo estoy también lo valoro mucho».

Aun así, entre el voluntariado en Cáritas, las amistades y las actividades que la llenan, Prats se muestra resiliente. «A mí me ha tocado otra clase de lotería, pero estoy aprendiendo muchísimo», concluye Montserrat Prats.