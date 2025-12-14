La consellera de Salut recomienda usar mascarilla en el transporte público ante la epidemia de gripe en Catalunya

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, ha recomendado este domingo el uso de la mascarilla en el transporte público en el actual contexto de epidemia de gripe. Además, ha dicho que las personas con síntomas también deberían llevarla en general y se deberían ventilar las salas donde se celebren encuentros sociales.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pané ha recordado que el Govern no tiene competencias para actuar en estos ámbitos. Sí ha destacado que el ejecutivo de Salvador Illa ha regulado allí donde sí podía hacerlo, en los centros sanitarios y residenciales.

Por otro lado, la consellera ha explicado que la vacuna actual no se ajusta al virus predominante de la gripe que circula, ya que es una mutación. No obstante, ha asegurado que se está viendo que sí funciona contra la gravedad de la enfermedad. Además, ha apuntado que se espera una epidemia "un poco más larga".

Medidas como en el covid

Pané ha explicado que la mutación del virus que circula este año es nueva. Se trata del subtipo A (H3N2) variante K que, según los últimos datos oficiales, representa un 69% de los casos. Esto ha provocado que la vacuna que se está administrando no tenga la totalidad del virus, pero sí "una parte" y esto hace que proteja "un poquito", según la titular de Salut. En todo caso, la consellera ha destacado que lo que sí se está observando es que la vacuna "protege de los casos graves", por lo que ha llamado a toda la población a vacunarse.

Sobre la severidad, y según lo que se observa en países donde la epidemia ya ha pasado, Pané ha apuntado que no se están viendo tantos casos graves como cabría esperar de un virus nuevo. Más allá de la vacuna, Pané ha recomendado aplicar todas las medidas preventivas que se dieron a conocer especialmente durante la pandemia del covid, como el uso de la mascarilla según los contextos, la ventilación y el lavado de manos. "Ahora no es el covid, pero las medidas de prevención son las mismas", ha manifestado.

La incidencia de la gripe en los centros sanitarios se ha observado inicialmente entre los niños y la gente joven, que son los primeros que acostumbran a contagiarse, y "progresivamente" van entrando personas de más edad. Con todo, los ingresos en la UCI son principalmente de personas con problemas crónicos que se agravan con la gripe. Pané ha destacado que el sistema público de salud "hace tiempo que se prepara" y que, como cada año, el Plan Integral de Urgencias de Catalunya (PIUC) se pone en marcha entre el 1 de diciembre y finales de marzo.

Epidemia larga

Salut sostiene que el pico podría llegar por Navidad, aunque Pané reconoce que al tratarse de una mutación "es un poquito difícil" decir cuándo pasará. Lo que sí se ha observado en otros países es que, una vez alcanzado el pico, no hay una bajada rápida, sino que el número de casos "baja lentamente". Por eso, ha alertado que la epidemia de este año puede tener una duración más larga.

Por otro lado, Pané ha explicado que "progresivamente" se irá incorporando a la cartera de servicios la ampliación del cribado del cáncer de colon hasta los 75 años, añadiendo un año más cada ejercicio hasta 2030. En cuanto a extender los cribados en otros cánceres, como el de mama, ha afirmado que muchas veces se habla de estas ampliaciones "como si fuera una decisión política o de recursos", cuando ha reivindicado que debe ser una decisión avalada por los técnicos.

La consellera ha afirmado que expandir un cribado puede conllevar muchos elementos positivos, pero también negativos, como falsos positivos. "Son los expertos los que dicen cuándo se deben ampliar o no", ha insistido. Además, ha destacado que, más allá de los recursos económicos, hacen falta especialistas capaces de leer adecuadamente las pruebas.

En todo caso, ha dicho que se está estudiando, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, la posibilidad de ampliar los cribados de otros tumores, como el cáncer de mama o implantar el de pulmón, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los técnicos sobre cuándo es adecuado hacerlo y sobre cuáles son los recursos tecnológicos que se deben tener para hacerlo bien. Además, Pané ha destacado la importancia de conseguir que la gente acuda a los cribados, ya que ha explicado que en el caso del de mama, que se realiza en mujeres de 50 a 65 años, solo acuden el 60% de las que podrían. Entre esta población se detectan unos 1.400 cánceres, y Pané ha planteado que si acudiera toda la población que está llamada a los cribados se podrían detectar 1.000 tumores más.

Por último, ha valorado que la huelga de médicos convocada actualmente es por el estatuto marco que se está negociando a escala estatal y que es competencia del Ministerio de Sanidad, no de la conselleria. En todo caso, ha asegurado que desde la administración catalana se han impulsado mesas de diálogo para conocer las inquietudes de los profesionales.