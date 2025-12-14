Pérez Llorca pide máxima precaución y seguir las recomendaciones ante la alerta roja en la provincia de Valencia

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido máxima precaución a la población y que siga las recomendaciones y la información en canales oficiales de las alertas por lluvias fuertes para este domingo en la Comunidad Valenciana. Con el recuerdo muy vivo de la devastadora dana que causó 229 muertes en noviembre de 2024, La advertencia alcanza el nivel rojo -el de mayor riesgo- en el litoral de la provincia de Valencia a partir de las 12:00 horas.

Pérez Llorca ha indicado en su cuenta oficial de la red social X que está en contacto permanente desde ayer con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ante el episodio de lluvias intensas. A las 11:00 horas mantendrá una videoconferencia con Valderrama y su equipo, para ser informado de los avances de la reunión de coordinación que se celebra en L'Eliana desde las 9.30 horas.

También señala que ha hablado con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por el episodio de lluvias intensas y tormentas previsto este domingo en la Comunitat Valenciana. El president ha publicado también un vídeo en sus redes sociales en el que pide a la población que evite desplazamientos y zonas inundables y recuerda que el canal oficial para estar informados sobre la evolución del episodio de lluvias es el 112 de la Generalitat Valenciana.