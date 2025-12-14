Peligro sedentario
José Luis Trejo, investigador científico, alerta sobre el sedentarismo: "Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad"
El director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal, compartió que el sedentarismo afecta a la salud física y mental
¿El momento en que hago la cama influye algo en su limpieza? Es mejor hacerla al levantarse
Doctor Hernández Poveda, neurocirujano: "Si comparas a una persona débil con otra fuerte a nivel de masa muscular, la primera tiene un riesgo 250% mayor"
El sedentarismo es un estilo de vida del que hay que huir a toda costa. Las consecuencias tanto a nivel físico como mental pueden ser muy graves. En el plano físico, aumentan el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos, como dolor de espalda u osteoporosis. En el ámbito mental, pueden desencadenar ansiedad, depresión, estrés, insomnio e incluso un deterioro de las funciones cognitivas.
Uno de los expertos más dotados sobre el sedentarismo es José Luis Trajo, director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal, quien acudió al 'Foro Deporte y Salud' para explicar cómo es este estilo de vida.
En la charla, bajo el título 'El sedentarismo, el enemigo a batir', expuso las claves necesarias para evitar que nuestra sociedad siga volviéndose sedentaria. "Primero hay que cambiar la sociedad y la vida que llevamos, que nos estamos volviendo un poco locos", afirmó.
Una de las problemáticas es que la gente desconecta de la vida laboral en el sofá, un lugar donde "no se hace nada ni con el cuerpo ni con el cerebro". El experto compartió que "el 40% de los trabajadores europeos declaran que no tienen tiempo para realizar alguna actividad física cuando llegan a casa".
Y las personas que deciden hacer deporte pueden "inducir un estrés extra", según desveló Trejo. El motivo que destacó es que puede llegar a ser una sobrecarga mental. Aunque siempre es mejor hacer deporte que no, debido a que estar parado impacta también a nivel cerebral.
Consejos prácticos
El especialista en la salud recomendó no permanecer sentado durante largos periodos, algo difícil de cumplir, ya que en muchos trabajos se pasan varias horas frente a la pantalla. Por ello, aconsejó moverse cada cinco minutos durante una hora, como mínimo. Con eso ya "aumentan los beneficios".
Además, desveló que las empresas deberían implementar escritorios de pie, ya que puede ser una solución para evitar el sedentarismo. "Habrá que hacer mediciones, pero no me cabe la menor duda de que tendremos datos próximamente", concluyó.
- La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
- Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
- La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
- Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: 'Estos alimentos son lo peor para tu corazón
- Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona
- La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- La víctima de Bellcaire fingió estar muerta para evitar que su pareja la acabara matando