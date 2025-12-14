Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: "La dificultad no es la académica, es la social"
Altas capacidades en la infancia: mitos, diagnóstico tardío, bullying y el reto de acompañar emocional y educativamente a estos niños
Las altas capacidades en menores despierta dudas, miedos y genera muchísima desinformación: la designación de altas capacidades ¿nos sitúa ante un diagnóstico o etiqueta a la infancia? Otra de las cuestiones que se ciernen sobre el tema es si se detectan demasiado tarde, quizás cuando al menor ya ha sufrido un viacrucis de incomprensión. ¿Por qué tantos niños atraviesan frustración, pasan por bullying o se desmotivan antes de que alguien entienda lo que realmente les ocurre?
Durante mucho tiempo se creyó que tener altas capacidades era sinónimo de una vida escolar más fácil. Pero la realidad es muy distinta: falta de adaptación educativa, incomprensión emocional y un sistema que no siempre reconoce esta diversidad. En otros casos, en un sistema educativo homogéneo. ¿Cómo se potencia el talento?
Niños que podrían brillar acaban apagándose… ¿Por qué?
En sobrevivir a la crianza se rompen este domingo algunos mitos, escuchando historias reales. El objetivo es entender qué significa acompañar a un niño con altas capacidades, que no solo aprende diferente… sino que también se siente diferente.
En el podcast se entrevista a María Beltrán Jiménez, psicóloga infantojuvenil y cofundadora del Centro Kepler. Está especializada en evaluación, acompañamiento emocional y orientación educativa de niños y jóvenes con altas capacidades.
Otros de los invitados son Guillem, padre de una adolescente a la que se le detectaron altas capacidades después de sufrir bullying y Elisabet, madre de tres hijos. A uno de sus gemelos se le diagnosticó TEA combinado con altas capacidades —una doble excepcionalidad— y al otro altas capacidades con un coeficiente muy elevado.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
