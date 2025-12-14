Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos seis hombres por asaltar y robar cargamentos de café a dos camioneros mientras descansaban en Girona

Los arrestados tienen entre 22 y 53 años y están acusados de cometer los delitos en aparcamientos de las inmediaciones de Figueres

Los Mossos y la Policía Nacional atribuyen cinco tiroteos a un grupo de los Trinitarios detenido en Catalunya

Mossos d'Esquadra frente a los juzgados de Girona.

Mossos d'Esquadra frente a los juzgados de Girona. / Marina López / ACN

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres en diferentes puntos de Catalunya a los que acusan de formar parte de un grupo criminal dedicado a asaltar a camioneros y robar su carga mientras descansan de noche, y que robaron a dos de ellos en Girona. La policía autonómica ha explicado este domingo que los detenidos, de entre 22 y 53 años, están relacionados con al menos dos robos con violencia e intimidación ocurridos el pasado mes de febrero en las inmediaciones Figueres.

El primer robo con violencia tuvo lugar la madrugada del 20 de febrero junto a una gasolinera de Llers, donde un camionero que estaba descansando fue asaltado por unos individuos. Los ladrones le obligaron a abrir el remolque, tras ser amenazado con una arma blanca y otra de fuego. Los delincuentes se llevaron tres palés de cajas de café de la carga del camión.

Al día siguiente, otro camionero que descansaba en el aparcamiento de la N-II, en Aiguaviva, fue también atacado de madrugada por varios hombres. Utilizando el mismo modus operandi, se llevaron también por la fuerza ocho palés cargados con café.

Múltiples antecedentes

Las detenciones tuvieron lugar entre los pasados 3 y 10 de diciembre en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y El Vendrell. Los investigadores han podido acreditar la participación de hasta nueve personas en los dos robos investigados.

Los detenidos, que cuentan con múltiples antecedentes, han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Figueres. La policía catalana mantiene abierta la investigación y no descarta más detenciones.

