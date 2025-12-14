Calidad garantizada
Álvaro Zavala, tecnólogo de alimentos, explica por qué el agua del grifo es segura: "Esa agua lleva unos controles"
El divulgador explicó el motivo en el pódcast 'Sísifo'
¿Se puede beber agua en cualquier grifo de España? Es una de las preguntas más comunes que se escuchan a diario. Siempre está la duda, pero Álvaro Zavala, tecnólogo de alimentos y divulgador en 'Infoodmation', puso fin al debate con su explicación durante la entrevista que le realizaron en el pódcast de 'Sísifo'.
El experto aseguró, con total contundencia, que se puede beber del grifo en cualquier parte de la península ibérica: "Al 99,9%, incluso fuera de Madrid".
La explicación que otorgó es que "se puede beber agua de suministro público prácticamente en el 99,9% de los puntos de suministro de España, por decirlo así, de los hogares y de los restaurantes", ya que cumplen con los estándares de calidad y es apta para el consumo.
Garantías del agua del grifo
El tecnólogo de alimentos quiso dejar claro que siempre que te ofrecen agua de suministro práctico: "Esa agua lleva unos controles". Aparte, comentó que es el Estado, quien realiza estas inspecciones. Zavala califica los controles como "enormes".
Cuando hay una fuente en el que aparece el cartel de 'agua no potable' se debe a que el agua no es de suministro público. Por esta razón, el divulgador confirmó que no te pueden garantizar de ninguna de las maneras que sea potable.
En cuanto a la polémica del sabor del agua, el experto aseguró que "sepa diferente es otro tema". Normalmente, el sabor del agua puede variar dependiendo de la comunidad autónoma, ya que cambia por el tratamiento y los minerales que contenga.
También hay que tener en cuenta la dureza del agua, pues puede ser blanda o dura. El agua blanda, típica del norte y del centro, es preferible para la mayoría.
En cambio, el agua dura, común en el litoral mediterráneo y algunas islas, es potable pero se desaconseja beberla, debido a que contiene mucha acumulación de cal.
