Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2

La alerta roja, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir del domingo al mediodía, mantiene en vilo -una vez más- a la provincia de Valencia. El litoral de toda la provincia entrará en nivel de riesgo extremo a partir de las 12 horas, un nivel de peligro que se mantendrá al menos -las previsiones pueden actualizarse a medida que avance la borrasca Emilia- hasta las seis de la madrugada del lunes.

Aunque las primeras horas del domingo puedan ser más tranquilas, meteorológicamente hablando, se debe mantener la alerta y las medidas de prevención porque la situación irá empeorando a medida que avance la jornada dominical. Como recordó ayer Emergencias en un mensaje Es-Alert enviado a las 19.23 horas del sábado, se recomienda evitar desplazamientos, acercarse a cauces y barrancos y, en caso de encontrarse en zona inundable, se pide poder refugiarse en zonas altas. De hecho, muchos municipios -València, entre ellos- adoptaron ayer medidas preventivas y algunos de la zona cero del 29-O, como Aldaia, se blindaron frente a posibles avenidas de agua y han suspendido su actividad al aire libre. También el estrato deportivo ha suspendido o aplazado muchos de sus encuentros programados.

Vecinos con paraguas pasean frente a las barreras de contención de Aldaia. / JM López

Las horas más peligrosas

Como se comentaba anteriormente, la mañana estará marcada por las primeras precipitaciones, aunque serán de menor intensidad. No obstante, podrán caer hasta 40 litros por metro cuadrado en un periodo de seis horas. La borrasca Emilia empezará a jalear por la comarca de la Safor y el resto del litoral sur de la provincia de Valencia y, poco a poco, irá desplazándose al norte con un recorrido en diagonal del litoral sur hacia el interior norte. Así se observa en el sistema de predicción Harmonie-Arome que se puede consultar en la página de la Aemet.

Precipitación prveista entre las 7 y las 13 horas del domingo en alerta roja. / Aemet

A partir del mediodía es cuando comenzarán a poder registrarse acumulados mayores de hasta 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las comarcas de la Safor, la Ribera Baixa y l'Horta Sud. Será entonces cuando el frente se acerque al área metropolitana de València. Sin embargo, a medida que avance la tarde, los chubascos de mayor intensidad irán desplazándose hacia las comarcas del Camp de Túria y la Hoya de Buñol; se mantendrán en l'Horta, la Ribera y en la parte sud del área metropolitana.

Lo peor entre el domingo y el lunes

¿Cuándo lloverá más? Según las predicciones del sábado a última hora, lo peor del episodio de precipitaciones bajo la alerta roja se espera a partir de las 19 horas, aunque no se descarta que se pueda anticipar unas cuantas horas. Los modelos se actualizan continuamente y pueden producirse cambios durante las próximas horas. Ya ocurrió en el episodio de septiembre cuando se esperaba que lo peor cayera en el este de València ciudad y, finalmente, se desplazó hacia el mar.

Sin embargo, el modelo Armonie-Harome sí que recoge que la peor franja horaria será entre las siete de la tarde del domingo y la una de la madrugada. Será durante esas horas cuando puedan caer hasta 250 litros por metro cuadrado en seis horas en algunos puntos de l'Horta Sud y los registros pueden superar los 120 l/m2 en muchos puntos de la Ribera, l'Horta, la Hoya de Buñol y, de forma puntual, a localidades del sur del Camp de Túria. Son justamente algunas de las localidades de la llamada zona cero de la dana que, aunque el 29 de octubre de 2024, no registraron precipitaciones importantes, se llevaron lo peor de la barrancada.

Mucha precaución

Las enseñanzas de las anteriores alertas rojas están adelantando las medidas preventivas, al contrario de lo ocurrido el 29-O. El Es-Alert con 17 horas de antelación, las recomendaciones para las zonas inundables o la ampliación del personal de dispositivos como los del Consorcio Provincial de Bomberos, que movilizan para el domingo más de 250 efectivos; son algunas de las decisiones tomadas este sábado muchas horas antes de la entrada en la franja de máximo peligro. Las restricciones podrían ampliarse después de la reunión que mantendrá el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de la mañana del domingo desde el Centro de Coordinación de Emergencias en l'Eliana.

Falta por ver si los pronósticos meteorológicos se cumplen, pero la prevención nunca está de más. La cifra de víctimas mortales del 29-O son ya 230, por las últimas incorporaciones realizadas por la jueza de la dana en base a los informes del Instituto de Medicina Legal y aún hay familias pugnando porque sus familiares, fallecidos días después de la barrancada, sean considerados víctimas mortales de la catástrofe natural que azotó Valencia hace 14 meses.