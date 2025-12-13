La vuelta del “casco”: Ametller Origen automatiza la devolución de envases de vidrio

Hasta los años 70, 80 e incluso principios de los 90, devolver el “casco” —la botella de vidrio— era una práctica común en bares, colmados y tiendas de barrio. El sistema funcionaba con depósito: pagabas un pequeño extra al comprar la botella y lo recuperabas al devolverla. Era un hábito culturalmente normalizado y sostenía un modelo circular incluso antes de que este término se extendiese.

Pero, con la llegada del plástico, la expansión del supermercado moderno y la cultura del “usar y tirar”, aquel hábito que garantizaba una nueva vida a botellas de leche, refrescos o cerveza cayó en desuso. El reciclaje pasó entonces a ser la estrategia principal para optimizar los recursos y minimizar los residuos. En la actualidad, en plena revisión de nuestros modelos de consumo y frente a la presión de los desafíos climáticos, la reutilización vuelve con fuerza y surgen nuevas, modernas y sencillas formas de hacerlo.

Innovación y tecnología

Lo que antes se hacía de manera natural, ahora se combina con tecnología y nuevos modelos logísticos dando como resultado soluciones como la instalada en la tienda de Ametller Origen en la calle Numància, 47-53, en Barcelona. Se trata del primer establecimiento de distribución alimentaria en España que cuenta con una máquina automática de recogida de envases reutilizables de vidrio.

Esta prueba piloto forma parte del proyecto Re-Retail: recuperación de envases reutilizables en el punto de venta, impulsado por Grup Ametller Origen con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña y coordinado por la consultora de sostenibilidad Inèdit, y permite a los consumidores devolver envases de vidrio de productos como la leche Letona o la kombucha Flax. Por cada retorno, reciben una compensación económica que puede usar en sus compras -0,45 euros por las botellas de leche y 0,25 euros por las de kombucha-. Después, gracias a la colaboración con POTS, empresa especializada en servicios circulares, las botellas recuperadas se higienizan y reincorporan al circuito de distribución, alargando su vida útil, reduciendo residuos y fomentando un modelo de consumo más responsable.

“Como empresa B Corp, trabajamos cada día para reducir nuestro impacto medioambiental. La botella de kombucha Flax está diseñada para ser reutilizada, y proyectos como este están, por tanto, muy alineados con nuestros valores”, señala Mar Barri, responsable de sostenibilidad de Kombucha Flax.

El proceso es rápido y sencillo. No requiere apps, registros ni complicaciones: solo devolver la botella y seguir con la compra. Pero el beneficio para el medio ambiente es claro. Según los cálculos recogidos en el proyecto, reutilizar un envase de vidrio reduce entre un 88% y un 90% el impacto ambiental en emisiones de CO₂ equivalente, y entre un 78% y un 81% el consumo de agua respecto a un envase de un solo uso.

La tienda de la calle Numància, 47-53, en Barcelona, es el primer establecimiento de alimentación en España que permite devolver los envases de vidrio de manera automática / Ametller Origen

Una estrategia global

Como destaca Alfred Vara, jefe del Departamento de Prevención y Eficiencia de Recursos de la Agencia de Residuos de Cataluña, esta iniciativa llega en un momento en que Europa prepara nuevas normativas que reforzarán la reutilización en sectores donde hasta ahora ha sido difícil de implantar. “El proyecto está alineado con la prioridad de impulsar la reutilización en el retail, un ámbito complejo. Además, refuerza la visión de Ametller Origen, que se adelanta a unos cambios normativos que transformarán los modelos de consumo”, explica.

Y es que, aunque esta máquina de retorno es una novedad en España, la circularidad es desde hace tiempo un pilar fundamental del plan estratégico de Ametller Origen. “Con iniciativas como estas avanzamos hacia modelos que reducen la huella de carbono de nuestra cadena de valor y construimos un sistema alimentario más responsable y eficiente”, explica Amaya Prat, responsable de sostenibilidad de la compañía. Como recuerda, la cadena de supermercados lanzó en 2022, junto a Letona, el primer proyecto de envases de vidrio retornable del sector alimentario en el país. Durante esa primera fase, 15 tiendas ofrecieron en exclusiva leche de esta marca en botella retornable y el sistema registró una tasa de retorno del 46%, con más de 7.896 botellas devueltas.

La compañía ha impulsado también otras medidas como la implantación de Hallopack, un envase con un 80% menos de plástico que permite ahorrar más de 50 toneladas al año; ha sustituido las bolsas de plástico por alternativas compostables o de papel y promueve el uso de bolsas reutilizables. Además, ofrece la posibilidad de comprar con tupper propio en las secciones de carnicería y charcutería, una iniciativa incluida en el programa municipal “Barcelona Plástico Cero”, que evita 6,2 kg de residuos por cada 100 compras realizadas con envases reutilizables.