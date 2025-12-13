El pueblo de cine a 40 minutos de Girona donde se rodó 'Juego de Tronos'

La provincia de Gironaes muy rica en cultura, historia y gastronomía, pero algunos de sus bellos lugares también son reconocidos internacionalmente, y aglomera varios pueblos que no te puedes perder, ya sea para acudir en familia, en pareja o en una escapada con amigos a menos de 40 minutos en coche de la misma ciudad de Girona.

Pueblo literalmente de cine

Varias escenas de 'Juego de Tronos' se han llegado a rodar en algunos puntos de las comarcas gerundenses, y el pueblo de Besalú fue uno de los afortunados. Este municipio, de apenas 2.500 habitantes, se ubica a 30 minutos al norte de la ciudad de Girona y es uno de los centros artísticos-medievales mejor conservados de Catalunya, con numerosas construcciones que datan del siglo XII.

Besalú fue la sede de un importante condado independiente y adentrarnos en el interior de sus murallas nos hace prácticamente viajar en el tiempo, por lo que es un lugar idóneo para el disfrute de los amantes de la historia, el arte y la sociedad medieval. Cuenta con un imponente puente románico y con dos iglesias con 900 años de historia: la de Sant Vicenç y la de Sant Julià.

Calles de la edad media y judería

Entre sus estrechas calles antiguas destaca toda la judería que estuvo presente en la localidad, dejando el 'Miqvé' -baño ritual del judaísmo-, que se trata de uno de los dos únicos antiguos baños rituales judíos que se han logrado descubrir en toda la península Ibérica, por lo que su valor arqueológico es prácticamente incalculable.

Miqvé, Besalú / Turisme Garrotxa

Besalú es un emplazamiento perfecto para todo tipo de visitas: su entorno natural nos ofrece también múltiples opciones de rutas y excursiones para todo tipo de aventureros, también niños. Existe la posibilidad de hacer también viajes en carruaje, en 'segway', en globo, visitas a las granjas de la zona e incluso 'escape rooms' y talleres gastronómicos.