El presidente andaluz Moreno Bonilla acompaña a la Virgen de Montserrat de Sevilla en un encuentro con La Moreneta

La hermandad de Montserrat de Sevilla ha celebrado este sábado los actos centrales de su peregrinación a la abadía benedictina de Montserrat, dentro de los actos de celebración de su 425º aniversario fundacional, y recién finalizadas las del milenario del monasterio catalán. La celebración se ha llevado a cabo a raíz de la invitación de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat y ha permitido un encuentro histórico de las imágenes de La Moreneta y la de la Montserrat sevillana, que no había salido nunca antes de territorio andaluz.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha tomado las riendas de la celebración, con una misa en la basílica de la abadía, que ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, como representante de la Generalitat. También han asistido la alcaldesa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras; el hermano mayor de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, Juan Antonio Coto; la consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; y el secretario general de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía, Enric Millo.

La parte musical de la eucaristía ha adquirido protagonismo propio, uniendo a las dos cofradías en su veneración a la misma advocación de Montserrat. Así, ha contado con la participación del coro de la hermandad del Rocío de Barcelona, filial de la patrona de Almonte, de la Schola Cantorum de la Escolanía de Montserrat y de la intérprete Rocío Moyano. El programa ha combinado sevillanas alusivas a la presencia histórica de la Virgen de Montserrat de Sevilla en Catalunya y el popular canto del Virolai, el himno de la patrona de Catalunya.

El traslado a la abadía de la Virgen de Montserrat fue aprobado por los cofrades en un cabildo general extraordinario el 3 de octubre de 2024, respondiendo a una invitación que buscaba que ambas imágenes, la Moreneta y la Dolorosa sevillana, presidiesen conjuntamente una eucaristía de acción de gracias, "reforzando así el vínculo histórico y devocional entre Sevilla y Montserrat". "Sevilla viene a Montserrat a venerar a 'la Moreneta'. Es un sueño que teníamos desde hace tiempo y ahora se hace realidad. Esta peregrinación no es solo un viaje, sino una oportunidad de encuentro, de oración y de agradecimiento. Nuestra hermandad nació con alma catalana y corazón andaluz", ha manifestado Coto.

En palabras del máximo responsable de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, "volver a Montserrat es volver al origen, a las raíces que nos dieron vida. Queremos llevar a Sevilla a los pies de 'la Moreneta', pero también traer a Montserrat un pedazo de nuestra tierra, de nuestra devoción y de nuestra forma de vivir la fe".

Tres días de celebración

El acontecimiento sirve de punto de partida de la conmemoración del 425º aniversario fundacional de la hermandad del Viernes Santo hispalense, que se celebrará a lo largo de 2026. El programa comenzó ya el viernes con la llegada de los peregrinos sevillanos a Catalunya y el acto de acogida por parte de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, seguido de una oración jubilar en la basílica del monasterio.

La hermandad de Montserrat se funda en la iglesia de San Ildefonso de Sevilla por parte de un grupo de catalanes instalados en Sevilla para el comercio con América. Las primeras reglas como hermandad de penitencia datan de 1601, prescribiendo ya su salida en estación de penitencia el Viernes Santo, tal y como hoy sigue celebrándose. A partir del nombramiento en 1851 de los Duques de Montpensier como hermanos mayores honorarios, la corporación gozó de un periodo de esplendor tanto a nivel interno como patrimonial. La hermandad reside en la actualidad en la capilla de Montserrat, junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en el centro de Sevilla. Además de la veneración a Nuestra Señora de Montserrat, una valiosa escultura anónima del siglo XVII tiene como titular al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, destacada obra del escultor Juan de Mesa y Velasco, realizada entre 1619 y 1620.