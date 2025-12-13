Unas 200 personas se manifiestan en Barcelona contra la caza de jabalís por la peste porcina: "Es una masacre"

Más de 200 personas convocadas por el partido animalista PACMA, Free the Animals y Animal Save, con el apoyo de otras 18 entitades de protección animal, se han congregado este sábado por la mañana en la plaza Sant Jaume, en Barcelona, para protestar ante las sedes de la Generalitat y el ayuntamiento contra las capturas de jabalís, que forman parte de la estrategia contra el brote de peste porcina africana. Los convocantes han tachado la caza de ejemplares de "masacre", a raíz del foco originado en Cerdanyola del Vallès y que ha restringido el acceso al parque natural de Collserola -donde también se han extendido las medidas para reducir la presencia de la especie- y otros parajes.

El manifiesto de la concentración afirma que la peste porcina africana podría abordarse "de forma ética con cuarentenas" pero que el brote ha servido de excusa para incrementar la caza. A su vez, los organizadores han reprocado a la Generalitat que apoye a los cazadores.

"Todo para no cerrar el grifo a la ganadería", sostiene el manifiesto. "Parece que lo hayan olvidado, es literalmente un criadero de enfermedades e insalubridad", critica.

Los activistas han coreado 'Más ayuda a los santuarios', 'El bosque es su casa' y 'Cazadores asesinos', entre otras consignas. En las pancartas se leían lemas como 'Ellos pagan por nuestros errores', 'Merecen su propia vida', 'No es gestión, es exterminio', 'Cazar es matar' y 'Cazadores, cómplices de la industria'.

"Exterminio" en toda España

La coordinadora del PACMA en Girona, Aitziber Sáez de Buroaga, ha denunciado el "exterminio" de los jabalís, no solo en Collserola, sino en Catalunya y en parte del resto de España. La portavoz animalista ha explicado que esperan reunirse en las próximas semanas con la Generalitat, para que les expliquen con "transparencia" las medidas que han adoptado, en un encuentro en el que propondrán a la administración "opciones éticas y de respeto a los animales" para controlar su población, como el uso de vacunas y pienso esterilizante o la reintroducción del lobo.

También propondrán el uso de medidas disuasorias respetuosas con los animales para que los jabalís no entren en los campos de cultivo. La portavoz animalista ha lamentado que la Generalitat haya anunciado ayudas millonarias para el sector empresarial porcino, que "explota" animales, y que, en cambio, no invierta en el control ético de la población de jabalís.

En la misma línea, Podem Catalunya ha denunciado que el "exterminio" como respuesta sanitaria al brote de peste porcina es "intolerable". Por ese motivo, ha exigido el fin de las "matanzas" y ha defendido que existen alternativas "éticas y científicas", como las jaulas, la cuarentena de los animales asintomáticos o la esterilización.

Asimismo, también subrayan que la introducción del lobo ayudaría a regular la "superpoblación" de los jabalís de forma "natural". Según Podem, el "control ético" requiere "esfuerzo, compromiso y voluntad política", ya que no se puede resolver esta crisis con una "pésima gestión" en la que "el vil asesinato de animales silvestres sea la única idea con la que cuentan".