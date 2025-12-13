Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Muere el conductor de una furgoneta en un accidente en la C-32 en Sant Pol de Mar

El vehículo sufrió una salida de vía y un turismo chocó contra él

Ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques en una imagen de archivo

Ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques en una imagen de archivo / Europa Press

ACN

Barcelona
El conductor de una furgoneta ha fallecido este sábado por la tarde en un accidente de tráfico en la C-32 a la altura de Sant Pol de Mar (Maresme). Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el vehículo sufrió una salida de vía en el punto kilométrico 117 y un turismo colisionó con él.

A consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta murió y otras tres personas resultaron heridas: una leve y una menos grave fueron trasladadas al Hospital de Mataró, y una tercera, también menos grave, al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès).

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso del accidente a las 14.50 horas y activaron dos patrullas. Los Bombers de la Generalitat desplazaron cuatro dotaciones y el Sistema d’Emergències Mèdiques, cuatro unidades terrestres y un helicóptero. La carretera quedó cortada en el punto del accidente durante un tiempo.

Desde principios de año, 138 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas interurbanas. Casi el 45% de estas muertes corresponde a colectivos vulnerables y, en concreto, tres de cada diez víctimas son motoristas (44 motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas).

