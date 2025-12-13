En el área de Barcelona
Los Mossos y la Policía Nacional atribuyen cinco tiroteos a un grupo de los Trinitarios detenido en Catalunya
El operativo conjunto se ha saldado con 19 integrantes del grupo violento, acusado de estar involucrado en dos tentativas de homicidio
VÍDEO | Una mossa fuera de servicio y dos pasajeros salvan a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 19 integrantes de la organización criminal de los Trinitarios instalados en Catalunya y presuntamente implicados en asaltos violentos por encargo. Los cuerpos policiales acusan a la facción desmantelada de la banda latina violenta de hacer uso de armas de fuego, traficar con droga y de estar involucrados en dos tentativas de homicidio.
El cuerpo atribuye a la banda "al menos cinco asaltos violentos con armas de fuego". Incluye un tiroteo el pasado 8 de junio en L'Hospitalet, en que un hombre resultó gravemente herido. También le achaca un ataque violento durante la noche de Sant Joan en el barrio de Montigalà, en Badalona, en que dispararon contra varias personas para robarles joyas y cadenas. En ese último altercado, dos personas sufrieron heridas por balazos y otra por arma blanca. Además, los Mossos sostienen que algunos de los investigados interceptaron a un joven que iba en patinete el 25 de junio en L'Hospitalet y le tirotearon en una pierna para hurtarle el vehículo.
Entre los arrestados, se cuenta uno de los líderes de la organización en Europa y uno de los jefes en Catalunya. El dispositivo para desarticular al grupo movilizó a más de 300 efectivos y se efectuaron una veintena de registros simultáneos en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles y Salou. Además, se inspeccionaron siete celdas de tres prisiones, en las que se hallan encarcelados integrantes del entramado delictivo, ya apresados en operativos anteriores.
Asaltos por encargo
Los Mossos han explicado este sábado que los componentes de los Trinitarios "asaltaban por encargo a sus víctimas, de las cuales sabían que llevaban joyas valiosas, relojes y dinero en efectivo". "Una vez salían de los locales de ocio nocturno, les robaban con violencia y, si era necesario, los amenazaban con arma de fuego", han precisado.
La policía autonómica ha detallado que la investigación se inició en febrero pasado, a raíz de un homicidio en grado de tentativa. El intento de asesinato se produjo durante un robo que derivó en un tiroteo en L'Hospitalet. El suceso llevó a arrestar a un presunto implicado en la refriega, lo que permitió "destapar e identificar a la organización criminal presuntamente relacionada con robos con violencia e intimidación", señalan los Mossos.
