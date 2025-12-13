Peste porcina
Qué se podrá hacer (y que no) a partir del lunes al flexibilizarse las restricciones de acceso al medio natural por la peste porcina
El Govern levantará el lunes las restricciones en el segundo perímetro del foco de peste porcina africana
Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la peste porcina
Los vecinos de los municipios del segundo perímetro de protección del brote de la peste porcina africana podrán volver a acceder al medio natural a partir del lunes. La Generalitat ha comunicado que en esos municipios las restricciones "se relajarán", aunque continuarán restringidas ciertas actividades.
Los municipios más cercanos al foco continuarán con las mismas restricciones. Se trata de Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa y Rubí. Forman parte del segundo radio de contención unos setenta municipios como Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès.
Qué se podrá hacer y que no
Tal como explicó el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig en una atención a los medios el viernes desde Lleida, la relajación de las restricciones de acceso al medio natural en los municipios del segundo perímetro permitirá a los ciudadanos ir al bosque "a pasear o en bici solos".
Será posible a partir del lunes acceder a parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos y rieras, prados y campos de cultivo fuera de los núcleos urbanos de estos municipios, pero no hacerlo en grupos, pues las actividades organizadas seguirán estando prohibidas.
"Intentemos no llevar grandes aglomeraciones de gente a la zona", advirtió Ordeig.
Control de puntos de fuga
Una vez blindado el radio de seis kilómetros alrededor del punto cero del brote, los Agents Rurals iniciaron la captura de jabalís en la segunda corona de protección, que se extiende hasta los 20 kilómetros.
Además, para impedir el movimiento de jabalís fuera de la zona infectada, los Agents Rurals han sellado 54 accesos, además de haber identificado 32 pasos de fauna habituales y otros 22 puntos deficientes detectados durante la revisión de los cerramientos de las infraestructuras.
