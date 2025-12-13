Andalucía en alerta: aviso rojo por lluvia en Almería y naranja y amarillo en otras provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este domingo avisos rojos por lluvias en Almería, donde se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas, en una jornada marcada también por el aviso naranja en Granada y el amarillo en Cádiz, además de alertas por oleaje en prácticamente todo el litoral andaluz.

Según la información publicada por la Aemet el aviso rojo se decretará por precipitaciones en la comarca almeriense de Valle del Almanzora desde las 6,00 horas hasta el término de la jornada de este domingo.

Aviso rojo en Almería / El Correo

En esta zona se decretará también el aviso naranja desde esta medianoche hasta las 06:00 horas, mientras que esta misma alerta se activará en Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas desde esta medianoche hasta el término de la jornada de este domingo, acompañadas por tormentas que activarán el nivel amarillo de alerta. En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 30 l/m² en una hora y hasta 100 l/m² en doce horas, mientras que en el caso de Valle de Almanzora podrían alcanzarse los 120 l/m².

Por otro lado, la provincia se verá afectada por las lluvias y las tormentas en los enclaves de Poniente, Almería capital y el Levante, en el mismo tramo horario, donde se decretarán los avisos amarillos por estos fenómenos, que dejarán caer en las citadas comarcas hasta 20 l/m² acumulados en una hora, llegándose a acumular hasta 660 l/m² en las primeras doce horas.

Recomendaciones del 112 Andalucía Ante episodios de lluvias y tormentas, el 112 Andalucía recomienda extremar la precaución y seguir pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar desplazamientos por carretera y, si son imprescindibles, informarse del estado de las vías y seguir las indicaciones de los agentes y paneles informativos. Con lluvia al volante, se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y nunca cruzar zonas inundadas. Si el vehículo queda sorprendido por una fuerte crecida, hay que prepararse para abandonarlo cuando el agua supere el eje de la rueda. Tampoco se debe acampar o estacionar cerca de cauces, aunque estén secos, para evitar crecidas repentinas. En el campo, durante una tormenta se deben evitar árboles, piedras aisladas y objetos metálicos, mientras que en la costa es importante no transitar por paseos marítimos, rompeolas o miradores ante el riesgo de ser arrastrados por el oleaje. En caso de subida del nivel del agua en viviendas, es necesario subir a plantas superiores y evitar sótanos y garajes. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112 Andalucía, disponible las 24 horas. Los consejos completos pueden consultarse en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía.

Avisos en Granada y Cádiz

Asimismo, la comarca granadina de Guadix y Baza aplicará la alerta naranja por lluvias que dejarán hasta 15 l/m² en una hora y hasta 80 l/m² en las primeras doce horas de este aviso que entrará en vigor a la medianoche, finalizando al término de la jornada de este domingo.

La lluvia volverá a recaer en la provincia de Cádiz por tercera jornada consecutiva, pero esta vez activará el aviso amarillo en El Estrecho desde esta medianoche hasta las 12,00 horas de este domingo, donde se esperan hasta 40 l/m² en las primeras doce horas, acompañados por tormentas que obligarán a decretar el riesgo amarillo.

Oleaje en casi todo el litoral andaluz

El oleaje también será protagonista este domingo, activando avisos de nivel amarillo hasta las 12,00 horas de este domingo en Poniente y Almería capital, la costa granadina, Sol y Guadalhorce y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este de 50 a 65 km/h (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros de altura.

Además, los fenómenos costeros afectarán también de nuevo a la provincia de Cádiz, manteniendo avisos del mismo nivel en El Estrecho y en el litoral hasta las 8,00 horas y las 12,00 horas, respectivamente. Se prevén vientos del este de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar adentro al sur de Trafalgar.

La inestabilidad también afectará a Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias se esperan rachas muy fuertes de viento del norte, chubascos intensos en las vertientes norte de las islas montañosas y nevadas en las cumbres de Tenerife por encima de los 1.800-2.000 metros.

De cara al domingo, las lluvias irán a más en toda la costa mediterránea andaluza, con especial incidencia durante la madrugada en el Estrecho, Málaga y Almería. Por la tarde, el foco de las precipitaciones más intensas se desplazará hacia el este, sin descartar chubascos localmente fuertes en otras zonas del litoral.

El paso de Emilia deja durante la noche más de 85 incidencias en Tenerife, ninguna grave El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado durante la noche un total de 85 incidencias, ninguna grave, principalmente relacionadas con los fuertes vientos, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife. La institución insular informa de que los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales como cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro, según Endesa. El transporte aéreo y marítimo no se ha visto afectado, salvo incidencias puntuales. El Cabildo de Tenerife informa de que el Consejo Insular de Aguas mantiene activos sensores en zonas de riesgo de inundación, sin que hasta el momento se hayan detectado crecidas relevantes.

Las temperaturas tenderán a descender ligeramente o mantenerse sin cambios en Andalucía, mientras que los vientos de componente este soplarán entre flojos y moderados, con levante fuerte en el litoral mediterráneo y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.