La viral 'dieta de las princesas Disney'' reaviva el estándar de delgadez extrema y se convierte en una amenaza para las adolescentes

En un momento en el que la delgadez extrema parecía estar perdiendo fuerza en la sociedad, donde por primera vez referentes femeninos reivindican el músculo y porcentajes de grasa saludable, un fenómeno viral en TikTok -aparentemente inocente- hace saltar las alarmas de médicos y nutricionistas.

La 'dieta de las princesas Disney' promete ser una técnica eficaz para una pérdida de peso mágica en dos semanas. Una práctica peligrosa e "ilógica", según el Consejo General de Enfermería de España (CGE) , que pone en riesgo la salud de las adolecentes, y que -como suele suceder en todos los regímenes milagrosos- no tiene ningún tipo de aval científico.

Comer solo manzanas como Blancanieves

Esta dieta recomienda a las adolescentes una gran restricción calórica, por debajo de las 600 calorías diarias, para perder más de diez kilos en dos semanas. Un método que les promete ser cada día una princesa Disney a base de prácticamente no alimentarse: comer solo manzanas rojas como Blancanieves, no ingerir ningún alimento sólido y sobrevivir a base de té como Bella, beber solo agua como Ariel o únicamente vegetales como Pocahontas.

Este contenido viral en redes sociales cala entre las más jóvenes, el público perfecto para este tipo de bulos alimenticios. “Las redes sociales están llenas de desinformación, pero cuando hablamos de nutrición el terreno se vuelve más amigable para los bulos, las dietas milagro y otras prácticas de riesgo disfrazadas de soluciones rápidas y mágicas", asegura Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del CGE.

Las adolescentes se erigen como "el blanco perfecto para este tipo de retos", por su propia "vulnerabilidad psicológica" y también por el alto consumo de contenido en redes sociales. Un estudio reciente de la Universitat Pompeu Fabra en colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya revela que aproximadamente el 20% de los adolescentes de entre 12 y 18 años pasan más de dos horas al día conectados a TikTok. "El deseo de encajar, la presión estética y la romantización de la delgadez extrema se combinan con un entorno digital poco regulado, generando una tormenta perfecta”, detalla Carmen Martín Salinas, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética en el CGE.

"Al menos yo lo puedo contar"

Esta práctica viral ha provocado decenas de casos de TCA entre las adolescentes, e incluso a algunas de ellas han muerto por esta peligrosa tendencia. "Al menos yo lo puedo contar, pero en el grupo donde me informaron de esto, hay chicas, a las que considero amigas, que no han podido superarlo. De hecho, he ido así a entierros de amigas que se fiaron también de esta 'dieta de las princesas'", afirmó Verónica Dulanto', una de las víctimas, en TardeAR'.

El problema, más allá de ser un plan restrictivo y sin base científica, es que el modo en el que lo promocionan, como un juego inocente, provoca que muchas niñas y adolescentes se adhieran. “Parece un juego, pero es una forma de disfrazar una dieta restrictiva muy peligrosa”, advierte el nutricionista y divulgador @avilfit en TikTok. “La siguen niñas y niños de entre 10 y 17 años. Les dicen que cada día eres una princesa distinta y que puedes adelgazar mágicamente en dos semanas”.

¿Qué problemas de salud conlleva?

Una peligrosa tendencia que tiene consecuencias físicas y emocionales infinitas. “A corto plazo los efectos pueden ser trastornos metabólicos, como cetosis o acidosis láctica; alteraciones cardiocirculatorias; alteraciones gastrointestinales, como náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas… incluso también puede provocar sequedad en el pelo, la fragilidad de las uñas o puede llevar a trastornos neuropsíquicos, como la intolerancia al frío, el insomnio o la distorsión de la imagen corporal”, recoge la presidenta de AdENyD.

Pero a largo plazo puede provocar "trastornos de la conducta alimenticia, como anorexia o bulimia", retraso en el crecimiento y alteraciones hormonales y "en los peores casos derivar en un problema psicológico que lleve a la baja autoestima, el aislamiento o la depresión”, asegura.

La psicóloga sanitaria, dietista nutricionista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Andrea Arroyo recuerda: "Si te basas en la premisa de llegar a unas proporciones de una figura de una princesa de dibujos animados te olvidas de una idea esencial: quieres imitar un personaje ficticio que se aleja de la realidad de cada persona". Además, incide en que tener una cintura de avispa "no existe en la vida real", lo que seguir estas dietas "es un fracaso garantizado".