Suspendida la Associació Catalana de Sociologia por su vinculación con CREA, el grupo señalado por los presuntos abusos del catedrático Ramón Flecha

El Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha suspendido cautelarmente a la junta directiva y las actividades de la Associació Catalana de Sociologia (ACS) como sociedad filial por sus vínculos con CREA, el grupo fundado por Ramón Flecha, catedrático jubilado de la Universitat de Barcelona (UB) e investigador sobre violencias machistas al que 14 mujeres acusaron este verano de presunta coerción sexual, abuso de poder y control emocional. Tras una reunión este jueves 11 de diciembre, el IEC también ha decidido bloquear la página web y las redes sociales de la ACS, así como intervenir sus cuentas económicas y anular las reservas de espacios de la ACS en las instalaciones y dependencias del IEC.

CREA -al cual pertenecen la mitad de los miembros de la junta de la ACS, con los cargos de presidenta, vicepresidente, secretaria y tesorera- está actualmente sometido a un proceso de investigación interna por parte de la UB, que creó una comisión de expertos en violencia de género y acoso institucional y suspendió cautelarmente a Flecha como catedrático emérito por presuntas conductas muy graves que podrían ser delictivas. Además, el Departament de Recerca i Universitats suspendió cautelarmente el premio Serra Húnter a la trayectoria de excelencia otorgado a la profesora de la UB Marta Soler, jefa del departamento de Sociología y actual directora de CREA y presidenta de la ACS entre 2017 y 2020.

CREA ha tenido críticas desde la Federación Española de Sociología y la Asamblea Feminista de la UB, que pidió al rector la adopción de otras medidas de protección de las víctimas de los abusos denunciados, incluidos estudiantes, así como el cese de cuatro investigadoras del grupo de sus cargos académicos. CCOO también retiró de la candidatura a las elecciones sindicales de la UB a Lídia Puigvert, miembro de CREA, que había sido vocal de la comisión de Igualdad del IEC a propuesta de la ACS.

Ocho grupos de investigación en Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, de los cuales forman parte socios de la ACS, se han dirigido al IEC para denunciar la vinculación entre el grupo CREA y la junta directiva de la ACS.

Entrevistas a Flecha

En defensa del grupo CREA, Olga Serradell, presidenta en funciones de la ACS desde la dimisión de Teresa Sordé el pasado 20 de marzo, se ha opuesto a la retirada cautelar de la web institucional del IEC de los vídeos de unas entrevistas con Flecha y Soler, ordenada el 21 de noviembre.

En una comunicación a la presidencia del IEC y a la sección de Filosofía y Ciencias Sociales, la asociación de investigadores Oficina Española de Integridad Científica ha aportado otras informaciones y denuncias sobre la mala praxis académica del grupo CREA y ha mostrado también su preocupación por la relación del grupo CREA con la junta directiva de la ACS.

A raíz de estos hecho, el IEC ha decidido abrir una investigación interna del funcionamiento y la actividad de la ACS desde la elección de Marta Soler como presidenta en el año 2017. Esta investigación se llevará a cabo por una comisión integrada por Maria Corominas, Josep González-Agàpito y la secretaria de la sección y delegada del IEC en la ACS, Mireia Grau.

En el plazo de tres meses, la comisión entregará un informe, con las conclusiones a las que haya llegado, al consejo de gobierno de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales y al consejo permanente.