Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 25, 30, 37 y 41 y las estrellas 05 y 11.

El código del Millón ha sido el WJM56128.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  2. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  3. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  4. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  7. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  8. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

La portada de EL PERIÓDICO del 13 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 13 de diciembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 12 de diciembre de 2025

Solo uno de cada cuatro empleados disfruta en la cena de empresa de Navidad: "Me convertí en el hazmerreír y busqué otro trabajo"

Solo uno de cada cuatro empleados disfruta en la cena de empresa de Navidad: "Me convertí en el hazmerreír y busqué otro trabajo"

"No es vocación, es explotación": los médicos en huelga toman la calle en Valencia

"No es vocación, es explotación": los médicos en huelga toman la calle en Valencia

El emblemático edificio de Reus que ya está en la historia del cine

El emblemático edificio de Reus que ya está en la historia del cine

Amaia García, trabajadora social: "Debemos recuperar el sentido de comunidad en las ciudades"

Amaia García, trabajadora social: "Debemos recuperar el sentido de comunidad en las ciudades"

Jason Wang, astrónomo, sobre la primeras imágenes del 'Tatooine' real y más cercano: “Estamos viendo un planeta imposible”

Jason Wang, astrónomo, sobre la primeras imágenes del 'Tatooine' real y más cercano: “Estamos viendo un planeta imposible”