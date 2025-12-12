Los sindicatos mantienen el encierro y califican de "tomadura de pelo" la propuesta "idéntica" que Educación les ha enviado por WhatsApp

El personal laboral de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, encerrados en el departamento desde este miércoles para exigir mejoras laborales y salariales, exige una respuesta "clara y digna" por parte de Educació y aseguran que no se irán hasta conseguir un acuerdo. En declaraciones a los periodistas, la presidenta del comité intercentros, Cesca Pérez, ve inadmisible que ningún director del departamento se haya personado para hablar con ellos; dice que no les convence la propuesta de Educació y añade: "No nos iremos de aquí hasta que tengamos una respuesta clara y digna".

Por otro lado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de personal laboral de USTEC Eva Costa ha criticado que la nueva propuesta "es la misma" y que no se la han dado en persona, y ha insistido la presencia de los dirigentes del Departament y de la consellera, Esther Niubó, para que tome medidas para el colectivo.

"No es de recibo"

La miembro del comité Conxita Mañé ha asegurado que han valorado la propuesta que les ha hecho el departamento pero ha señalado que no sirve para avanzar, en sus palabras, y que están a la espera de que vengan en persona miembros de la conselleria a negociar con ellos: "Estamos haciendo una negociación por WhatsApp y esto no es de recibo. Así no se puede negociar, queremos que vengan aquí". Posteriormente, los profesionales que han pasado la noche en la conselleria han insistido en hacer toda la presión posible para conseguir "salir dignamente" con acuerdos, y han cantado lemas como 'Es una vergüenza, dad la cara', en reproche al departamento.

Desde este miércoles 15 profesionales del personal laboral de Educació -Personal de Atención Educativa (PAE), Administración y Servicios (PAS), guarderías y laboral docente (de religión, centros integrados y docentes de FP)-, convocados por los sindicatos USTEC, CCOO, CGT, UGT y Junts (profesores de religión), se han encerrado en el departamento para exigir estas mejoras.