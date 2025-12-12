Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Brote en Catalunya

Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"

El conseller confirma que el lunes habrá el primer informe de los expertos que analizan el caso

Peste porcina africana, en directo | Última hora: El Govern prevé que el precio del cerdo siga bajando

Òscar Ordeig, durante una intervención

Òscar Ordeig, durante una intervención / Anna Berga / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha pedido “prudencia” sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha dicho que “todas las hipótesis” están abiertas, también la del origen en un laboratorio. En una entrevista en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Ordeig ha explicado que el lunes tendrán el primer informe de los expertos que analizan el brote, y ha remarcado que los laboratorios de Cerdanyola del Vallès son de los “más seguros” del mundo. Ordeig ha prometido “transparencia, luz y taquígrafos” sobre el caso, y ha evitado especular sobre las informaciones del diario ‘El País’ que apuntan que el laboratorio del CReSA estaba experimentando con el virus de la PPA cuando se encontraron los primeros jabalíes muertos.

Ordeig ha pedido “dejar trabajar a la comunidad científica”, y ha remarcado que están investigando expertos de la Generalitat, del Ministerio y de la Comisión Europea. El conseller ha recordado que el CReSA hace muchos años que hace investigación con virus, incluido el de la PPA, y no ha querido especular sobre una posible filtración desde sus instalaciones. También ha dicho que la “prueba concluyente” sobre de dónde provenía el virus será el análisis de la cepa, especialmente para determinar si provenía de un laboratorio.

Noticias relacionadas y más

Con todo, ha recordado que hay más de 30 cepas clasificadas en la Unión Europea, pero que circulan muchas más en países extracomunitarios. El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca ha insistido en que la cifra de casos confirmados de PPA se mantiene en 13, aunque ha admitido que los técnicos han dicho que podrían acabar siendo más.

TEMAS

  1. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  2. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  3. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  4. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  7. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  8. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"

Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"

El peso de las desigualdades: así influye el lugar donde vivimos en la salud mental

El peso de las desigualdades: así influye el lugar donde vivimos en la salud mental

Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca

Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca

‘Tiburones’: todo sobre unos animales más antiguos que los dinosaurios, pero en peligro por el ser humano

‘Tiburones’: todo sobre unos animales más antiguos que los dinosaurios, pero en peligro por el ser humano

La filósofa experta en teoría 'queer' Judith Butler, doctora 'honoris causa' por la UAB

La filósofa experta en teoría 'queer' Judith Butler, doctora 'honoris causa' por la UAB

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes