Brote en Catalunya
Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"
El conseller confirma que el lunes habrá el primer informe de los expertos que analizan el caso
Peste porcina africana, en directo | Última hora: El Govern prevé que el precio del cerdo siga bajando
El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha pedido “prudencia” sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha dicho que “todas las hipótesis” están abiertas, también la del origen en un laboratorio. En una entrevista en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Ordeig ha explicado que el lunes tendrán el primer informe de los expertos que analizan el brote, y ha remarcado que los laboratorios de Cerdanyola del Vallès son de los “más seguros” del mundo. Ordeig ha prometido “transparencia, luz y taquígrafos” sobre el caso, y ha evitado especular sobre las informaciones del diario ‘El País’ que apuntan que el laboratorio del CReSA estaba experimentando con el virus de la PPA cuando se encontraron los primeros jabalíes muertos.
Ordeig ha pedido “dejar trabajar a la comunidad científica”, y ha remarcado que están investigando expertos de la Generalitat, del Ministerio y de la Comisión Europea. El conseller ha recordado que el CReSA hace muchos años que hace investigación con virus, incluido el de la PPA, y no ha querido especular sobre una posible filtración desde sus instalaciones. También ha dicho que la “prueba concluyente” sobre de dónde provenía el virus será el análisis de la cepa, especialmente para determinar si provenía de un laboratorio.
Con todo, ha recordado que hay más de 30 cepas clasificadas en la Unión Europea, pero que circulan muchas más en países extracomunitarios. El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca ha insistido en que la cifra de casos confirmados de PPA se mantiene en 13, aunque ha admitido que los técnicos han dicho que podrían acabar siendo más.
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
- Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
- Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe