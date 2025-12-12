Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha pedido “prudencia” sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y ha dicho que “todas las hipótesis” están abiertas, también la del origen en un laboratorio. En una entrevista en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Ordeig ha explicado que el lunes tendrán el primer informe de los expertos que analizan el brote, y ha remarcado que los laboratorios de Cerdanyola del Vallès son de los “más seguros” del mundo. Ordeig ha prometido “transparencia, luz y taquígrafos” sobre el caso, y ha evitado especular sobre las informaciones del diario ‘El País’ que apuntan que el laboratorio del CReSA estaba experimentando con el virus de la PPA cuando se encontraron los primeros jabalíes muertos.

Ordeig ha pedido “dejar trabajar a la comunidad científica”, y ha remarcado que están investigando expertos de la Generalitat, del Ministerio y de la Comisión Europea. El conseller ha recordado que el CReSA hace muchos años que hace investigación con virus, incluido el de la PPA, y no ha querido especular sobre una posible filtración desde sus instalaciones. También ha dicho que la “prueba concluyente” sobre de dónde provenía el virus será el análisis de la cepa, especialmente para determinar si provenía de un laboratorio.

Con todo, ha recordado que hay más de 30 cepas clasificadas en la Unión Europea, pero que circulan muchas más en países extracomunitarios. El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca ha insistido en que la cifra de casos confirmados de PPA se mantiene en 13, aunque ha admitido que los técnicos han dicho que podrían acabar siendo más.