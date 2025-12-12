Seguridad en la carretera
Mossos de paisano vigilarán temeridades al volante esta Navidad en Catalunya
Controles de alcohol aleatorios y a cualquier hora del día: la policía intensifica la vigilancia por las comidas y cenas de empresa
Arranca el plan de seguridad de Navidad de Mossos con alerta por el incremento de ciberestafas a personas mayores
En el marco del plan específico de seguridad para las fiestas navideñas en Catalunya, los Mossos d'Esquadra destinarán patrullas de paisano para detectar conductas de riesgo al volante. Estos agentes de la División de Tráfico de la policía catalana circularán en motos o coches sin logotipar por la red viaria catalana e interceptarán a aquellos conductores que cometan algún tipo de imprudencia o irregularidad y les podrán sancionar.
Estas patrullas de paisano ya se habían usado antes en algunas operaciones específicas, como las de salida y retorno en verano, pero será la primera vez que lo hagan en Navidad, época en la que se produce un aumento de desplazamientos en las carreteras catalanas. Fuentes policiales remarcan a EL PERIÓDICO que la intención es prevenir conductas al volante que pongan en peligro al resto de usuarios de la vía.
Los vehículos de paisano son complementarios a las patrullas logotipadas que hacen funciones de vigilancia junto con los controles específicos, como los de alcohol, drogas, vehículos pesados, seguridad pasiva del vehículo o distracciones, y regulación del tráfico. Los Mossos consideran que esta modalidad de vigilancia incrementa la percepción de seguridad de la ciudadanía. El plan estará vigente hasta pasadas las fiestas
Más controles
Los agentes pondrán ojo especial en las carreteras porque esta es una época de aumento de desplazamientos por ocio, compras y transporte de mercancías, principalmente por el reparto de regalos que llegan por servicio de mensajería. En este sentido, se quiere garantizar una "movilidad fluida" en la red viaria. Como es habitual en estas fechas, también se harán más controles de alcohol y drogas en las franjas horarias asociadas a almuerzos, cenas y celebraciones de empresa, principalmente antes de Navidad. Para ello contarán con el apoyo de las policías locales.
Asimismo, los agentes intensifican las inspecciones en el transporte de mercancías y viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el transporte profesional. Los Mossos mantienen dispositivos de velocidad, seguridad pasiva y distracciones, con especial atención a los motoristas, que representan el 32% del total de víctimas mortales en la red viaria.
Patrullas antiterroristas
Los Mossos también aumentarán la vigilancia en el transporte público y en los ejes de conexión como estaciones de tren, autobuses, metro, tranvía y aeropuertos.
Además de la prevención de delitos, como robos y hurtos, los agentes mantendrán los refuerzos de vigilancia en el transporte público, que ve aumentar estos días la afluencia de pasajeros, teniendo en cuenta que se mantiene la amenaza terrorista en el nivel 4 sobre 5 establecida por el Gabinete de Coordinación Antiterrorista.
Estos dispositivos también se harán en lugares de gran afluencia de personas, como ferias o ejes comerciales, así como en puntos de interés para los terroristas como pueden ser lugares de culto, edificios diplomáticos o gubernamentales o zonas deportivas o culturales con gran volumen de público.
