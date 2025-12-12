Los Mossos destinan patrullas de paisano a controlar irregularidades al volante estas navidades

Dentro de la actividad del plan específico de seguridad para las fiestas navideñas los Mossos d'Esquadra destinarán patrullas no uniformadas para detectar conductas de riesgo al volante. Estos agentes de la División de Tráfico de la policía catalana circularán en motos o coches sin logotipar por la red viaria catalana y constatarán cuando un conductor cometa algún tipo de imprudencia o irregularidad. De esta forma los podrán sancionar.

Además, estos agentes de paisano estarán todo el rato en la carretera, por lo que podrán actuar con más rapidez ante cualquier incidente, según han explicado desde la policía catalana. Estas patrullas de paisano ya se habían usado en algunas operaciones específicas, como las de salida y retorno en verano, pero será la primera vez que lo hagan en fiestas navideñas coincidiendo con el incremento de desplazamientos por las carreteras catalanas. Fuentes policiales remarcan a EL PERIÓDICO que la intención es prevenir acciones de los conductores que pongan en peligro al resto de usuarios de la vía.

Desde Mossos se remarca que los vehículos de paisano son complementarios a las patrullas logotipadas que hacen funciones de vigilancia junto con los controles específicos, como los de alcohol, drogas, vehículos pesados, seguridad pasiva del vehículo o distracciones, y regulación del tráfico. De esta forma consideran que se incrementa la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Más controles

Hasta después del inicio de las rebajas de enero los Mossos desarrollarán su plan específico de seguridad también en las carreteras, ya que tienen previsto un incremento de desplazamientos por ocio, compras y transporte de mercancías, principalmente por el reparto de regalos que llegan por servicio de mensajería. En este sentido se quiere garantizar una "movilidad fluida" en la red viaria. Como es habitual en estas fechas se harán más controles de alcohol y drogas en las franjas horarias asociadas a almuerzos, cenas y celebraciones de empresa, principalmente antes de Navidad. Para ello contarán con el apoyo de las policías locales.

Además, los agentes intensifican las inspecciones en el transporte de mercancías y viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad en el transporte profesional. Los Mossos mantienen dispositivos de velocidad, seguridad pasiva y distracciones, con especial atención a los motoristas, que representan el 32% del total de víctimas mortales en la red viaria.

Patrullas antiterroristas

Junto con el incremento de los controles y patrullaje en la red viaria catalana, los Mossos también harán más vigilancia en el transporte público y en los ejes de conexión como estaciones de tren, autobuses, metro, tranvía y aeropuertos.

Además de la prevención de delitos, como robos y hurtos, los agentes mantendrán los refuerzos de vigilancia en el transporte que incrementa la afluencia de pasajeros teniendo en cuenta que se mantiene la amenaza terrorista en el nivel 4 sobre 5 establecida por el Gabinete de Coordinación Antiterrorista.

Estos dispositivos también se harán en lugares de gran afluencia de personas, como ferias o ejes comerciales, así como en puntos de interés para los terroristas como pueden ser lugares de culto, edificios diplomáticos o gubernamentales o zonas deportivas o culturales con gran volumen de público.