El laboratorio del IRTA investigado por el brote de peste porcina en Catalunya no está obligado a tener un plan ante riesgo biológico

¿Cómo se explica que el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no tenga en cuenta el riesgo biológico, estando tan cerca de un laboratorio de nivel de peligrosidad 3 como es el caso del IRTA-CReSA, investigado por el brote de peste porcina en Catalunya? La respuesta a esta cuestión está en la actual normativa española acerca de este tipo de centros de investigación: la ley no obliga a los laboratorios de nivel 3 a disponer de un plan de autoprotección.

"Un plan de autoprotección no evita incidentes, sino que recoge protocolos de respuesta ante un posible fallo" Sergio Delgado — Subdirector de Protecció Civil

Cumpliendo con este reglamento en vigor, el IRTA-CReSA, el principal centro de sanidad animal investigado por el brote de peste porcina africana, no dispone de un plan ante riesgo biológico. Por tanto, como el centro carece de un documento de este tipo, los planes de autoprotección del campus no tienen en cuenta este peligro.

"Es importante subrayar que un plan de autoprotección no evita incidentes, sino que sirve para tener protocolos de respuesta ante un posible fallo", detalla Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, en conversación con EL PERIÓDICO.

Delgado asegura que Protecció Civil se encarga de trasponer la normativa existente y que, por tanto, no tiene que reclamar al IRTA-CReSA ningún plan de este tipo: "La actividad que este centro ha comunicado es de nivel de peligrosidad 3 y esto no requiere un plan de autoprotección; por este motivo la UAB no valora el riesgo biológico".

Cambiar la ley

El campus, en cambio, sí tiene en cuenta el peligro de radiación, porque tiene edificios que trabajan con radiaciones. Cambiar la ley y forzar a estas instalaciones a elaborar un protocolo de respuesta no es responsabilidad de Protecció Civil, sino de las autoridades estatales competentes.

Sobre el hecho de que la UAB haya mantenido su actividad universitaria, pese a estar cerca de áreas forestales o zonas de hierba frecuentadas por jabalís, Delgado recuerda que la mayor parte de edificaciones y actividades, en Catalunya, están muy cerca de zonas de interfaz urbana-forestal. Aun así, la universidad ha aplicado algunas medidas para reducir la presencia de personas en los exteriores o las zonas de pícnic.