La fiscalía solicita a la jueza una nueva intervención de la fundación Cellex por riesgo de despatrimonialización

La Fiscalia de Barcelona ha vuelto a solicitar a la juez que investiga el caso Celex de presunta administración deslue vuelva a intervenirse judicialmente esta fundación, creada por el industrial químico Pere Mir, fallecido en 2017, para apoyar las investigaciones científicas, ante el riesgo de despatrimonialización, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Esta es la respuesta que este viernes ha planteado el ministerio público, representado por el fiscal Álvaro de Juan García, tras la decisión que tomó el pasado mes de octubre de estimar el recurso de los tres albaceas de la herencia de Pere Mir imputados y anuló a resolución de la jueza que ordenaba la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig. El tribunal no enteró en valorar la cuestión de fondo –si hubo o no administración desleal–, pero constató que se produjo una "indefensión" por parte de la defensa de los acusados, ya que no tuvieron tiempo de examinar el procedimiento antes de declarar.

Para subsanar esta indefensión, este viernes se ha celebrado una vista en la que la fiscalía, al igual que las acusaciones particulares, han solicitado que se intervenga de nuevo las fundaciones Celex y Mir Puig y se nombre como administrador al Protectorado de Fundaciones de Cataluña, dependiente de la Conselleria de Justícia. En concreto, han argumentado que existen indicios de las supuestas irregularidades, que se centrarían en el presunto desvío de fondos para presuntamente favorecer a los albaceas, pero también han aludido a la existencia de un riesgo que se continuara con la despatrimonialización de ls dos entidades y que se debían garantizar las posibles responsabilidades civiles (indemnizaciones) en caso de condena. Asimismo, se ha reclamado la prohibición de disponer sobre varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor, a fin de salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades, y garantizar con ello , la efectividad de la responsabilidad patrimonial que en su caso procediera exigir a los investigados.

El argumento de los imputados

La defensa de los tres albaceas investigados (Jordi Segarra Pijuan, quien fue la mano derecha del mecenas, el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y al médico e investigador Josep Tabernero Caturla, jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología) se ha opuesto radicalmente a que se adopte de nuevo esa medida cautelar y ha presentado un informe de Deloite sobre el caso y el funcionamiento de las entidades fundadas por Pere Mir. En su informe, siempre según las fuentes consultadas, el abogado de los encausados ha reiterado que los albaceas en todo momento siguieron las instrucciones del empresario y mecenas fallecido, a la vez que ha aludido que las fundaciones panameñas tenedoras de las acciones de algunas de las empresas que también fueron intervenidas judicialmente no podian considerarse parte del patrimonio personal de Pere Mir. En este sentido, el abogado de estas fundaciones panameñas ha recordado que se rigen por la legislación de ese país.

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex, creada por este industrial químico para financiar la investigación científica. Según la magistrada, los albaceas investigados actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmies, fallecida también en 2018. Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.