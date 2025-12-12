Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Por el Estatuto Marco

Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales

¿Cuántos médicos hay en España?, ¿qué edad tienen?, ¿dónde hay más?: Retrato de los sanitarios que van a la huelga

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Los médicos en huelga toman las calles de Barcelona para reclamar un estatuto profesional propio

Ver galería

Médicos de la sanidad pública catalana participan en la manifestación convocada por el sindicato Metges de Catalunya, durante la primera jornada de huelga estatal para reclamar un estatuto profesional propio. Barcelona, 9 de diciembre de 2025. / Ferran Nadeu / El Periódico

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuarta y última jornada de la huelga nacional de médicos en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta concluye este viernes. En Catalunya, el paro se realizó los días 9 y 10 de diciembre. Y el segundo, será el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  2. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  3. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  4. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  7. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  8. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

Las 5 claves por las que las palabras de Buenafuente sobre su salud son un ejemplo a seguir

Las 5 claves por las que las palabras de Buenafuente sobre su salud son un ejemplo a seguir

Trencar prejudicis: la lluita contra l'edatisme

Romper prejuicios: la lucha contra el edadismo

La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"

La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"

Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real

Las letras de las canciones son cada vez más simples y negativas desde 1973, según un estudio

Las letras de las canciones son cada vez más simples y negativas desde 1973, según un estudio

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España