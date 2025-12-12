Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

En Directo
Cuarta y última jornada de la huelga nacional de médicos en un momento en el que la tensión asistencial está marcada por la ola de gripe. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado. A nivel estatal la protesta concluye este viernes. En Catalunya, el paro se realizó los días 9 y 10 de diciembre. Y el segundo, será el 14 y 15 de enero. Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
CESM celebra el "enorme seguimiento" de los cuatro días de huelga
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha valorado este viernes las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional de médicos y facultativos contra el borrador de Estatuto Marco señalando que "el elevado seguimiento obtenido, con cifras entre el 80 y el 90% en todo el territorio, demuestran el éxito de la convocatoria y al mismo tiempo el rechazo unánime de la profesión al proyecto de norma ministerial".
Han sido cuatro jornadas en las que, señala el sindicato, "pese a la implantación de unos servicios mínimos abusivos y a los intentos de la Administración por desactivar el conflicto, miles de profesionales han salido a la calle en las numerosas concentraciones convocadas y a las puertas de los centros asistenciales para reclamar unas mejoras en sus condiciones laborales que les permitan ejercer de manera digna en el sistema sanitario".
"Ante esta respuesta unánime mostrada por todas las organizaciones del colectivo, desde los estudiantes de Medicina hasta las sociedades científicas, pasando por los Colegios de Médicos, sindicatos y decanos de las facultades de Medicina, CESM quiere mostrar su satisfacción por el abrumador seguimiento de los cuatro días de huelga, lo que supone una demostración más del sentir de médicos y facultativos que debería mover al ministerio a una reflexión sincera y a asumir que el colectivo no está dispuesto a que se mantenga un Estatuto Marco que trata al médico de manera diferente al resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud", indica CESM en un comunicado.
Sanidad no contempla la creación de un Estatuto propio para los médicos
Tras la reunión celebrada esta mañana entre el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Ministerio de Sanidad, y pese a que los sindicatos han trasladado que el éxito de la huelga ha forzado al ministerio a "desbloquear" la negociación del borrador del Estatuto Marco, fuentes del departamento que dirige Mónica García han señalado que este "mantiene su voluntad de diálogo, pero no contempla la creación de un Estatuto propio, que fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios".
Las mismas fuentes indican que Sanidad "atiende todas las demandas del comité de huelga dentro de sus competencias y garantiza la unidad del Sistema Nacional de Salud" y reiteran "la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica, que invalidarían el texto por inconstitucional".
Sanidad acerca posturas con los médicos en huelga sobre los puntos clave del Estatuto Marco
El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han reunido este jueves con el Ministerio de Sanidad en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo que permita atender las reivindicaciones clave de ambas organizaciones, inmersas en una huelga de cuatro días consecutivos contra el borrador de Estatuto Marco.
Según detalla CESM, tanto el Comité de Huelga como el Ministerio de Sanidad se han comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, que pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, una clasificación profesional adecuada, la jornada laboral médica, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad, aspectos básicos de las demandas sindicales. Para ello, han acordado que la próxima reunión será el 17 de diciembre.
Más allá de estas cuestiones no se ha adquirido ningún compromiso adicional, por lo que CESM y SMA recuerdan que el "conflicto sigue abierto y que continuarán las movilizaciones, puesto que el ministerio no retira su propuesta actual". En este sentido, ambas organizaciones insisten en que sus reivindicaciones "siguen intactas, aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación que parecía estancada tras el último encuentro y agradecen la voluntad de ambas partes por la búsqueda de un acuerdo".
El Comité de Huelga considera, en esta tercera jornada de paro nacional, que "el elevado seguimiento del conflicto ha sido el responsable de que el ministerio haya reconsiderado su posición, retirando el ultimátum planteado en el último encuentro, lo que demuestra la importancia de la unión de la profesión".
Los sindicatos denuncian la "irresponsabilidad" de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco
Los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han trasladado por carta, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todas las razones que les han llevado a convocar jornadas de huelga, los martes de cada semana, a partir del próximo 27 de enero, en todos los servicios de salud.
Los sindicatos recuerdan al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una "acción de Gobierno coordinada" y escribieron a los diferentes ministerios (Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Función pública) solicitando su intervención, la cual no se ha producido, denunciando que la negociación realizada por Mónica García, a lo largo de los últimos tres años, no ha sido "en absoluto satisfactoria".
El PP pide a la ministra "que rectifique" y retire su estatuto marco
El Partido Popular reclama en una nota a la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, "que retire el borrador del Estatuto Marco y se reinicien las negociaciones desde cero, con rigor, consenso y diálogo real con todas las partes". Según el principal partido de la oposición, responsable de la sanidad en Andalucía, Madrid, Extremadura o Galicia, donde la huelga ha sido ampliamente seguida, la reforma que pretende Sanidad "no es más que un catálogo de buenas intenciones, sin consenso y sin diálogo, y que no cuenta con una base técnica, jurídica y económica mínima".
El Gobierno vasco cifra la incidencia de la huelga en el 8,11%
El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 8,11% el seguimiento provisional en el turno de tarde de la segunda jornada de huelga secundada por los médicos este martes "por un Estatuto Marco propio". Por Territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia ha sido en Álava, con un seguimiento del 16,28%, seguido de Gipuzkoa, con un 7,67%, y de Bizkaia, con un 7,34%.
Sanidad llama a los sindicatos que han convocado la huelga
El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado de que el Ministerio de Sanidad los ha convocado este jueves 11 de diciembre a una nueva reunión para abordar el borrador del Estatuto Marco en plena huelga nacional contra el nuevo texto. Se trata de un nuevo encuentro, en mitad de las cuatro jornadas consecutivas de huelga de esta semana, que se produce después de que la última reunión se cerrara sin acuerdo. En cualquier caso, CESM y SMA insisten en que el calendario de movilizaciones se mantiene tal y como estaba fijado y siguen animando a la participación en las movilizaciones establecidas y en las dos jornadas de huelga restantes que tendrán lugar este jueves y el viernes en todo el territorio nacional.
La huelga reduce un 35% las consultas médicas en Asturias, según los huelguistas
El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) cifra el impacto de la huelga de médicos en una reducción de más del 35% en el número de consultas y del 20% en las intervenciones quirúrgicas programadas. Según la Consejería de Salud, que hace el cálculo sobre los más de 3.800 facultativos que trabajan en la sanidad pública asturiana, el seguimiento del paro se habría situado hoy en el 12,1%, un punto por encima del registrado ayer. El Simpa, que hace el cálculo sobre los médicos que no están afectados por los servicios mínimos, que se encuentran de baja o de vacaciones, lo sitúa en más del 55% en la red hospitalaria (ocho puntos por debajo), y en torno al 48% en Atención Primaria, frente al 43% de la jornada del lunes.
El 23,18% por ciento de los médicos extremeños secundan la segunda jornada de huelga
El 23,18% de los médicos extremeños han secundado este miércoles la segunda jornada de huelga convocada en protesta por el nuevo estatuto marco. Así, en el ámbito hospitalario, el porcentaje llega al 26,88%, mientras que en Atención Primaria ha habido un 18,20% de participación, según los datos facilitados por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Según sus cifras, esto supone "más de 90 intervenciones quirúrgicas pospuestas, más de 2.100 consultas externas pospuestas y más de 9.300 consultas de Atención Primaria que no han podido realizarse".
Aragón fija el seguimiento de la huelga de médicos en un 16,27% y los médicos, entre un 50 y un 80%
El Servicio Aragonés de Salud ha cifrado el seguimiento de la huelga del personal médico durante este miércoles, 10 de noviembre, en un 16,27% de la jornada de mañana, lo que equivale a 576 facultativos de huelga, unas cifras que difieren a las ofrecidos por los convocantes, que aseguran que han secundado el paro un 80% de la plantilla de las hospitales y un 50% en los centros de salud. El seguimiento ha sido claramente superior en la provincia de Zaragoza, donde han secundado la huelga 511 de 2.607 médicos, un 19,6%, según datos facilitados por el Salud. Por contra, el seguimiento en la provincia de Teruel baja hasta el 10,43% --39 de 374 médicos-- y lo hace más aún en la de Huesca, con 25 facultativos de huelga de 559 --un 4,47%--. A todos estos efectivos hay que sumar, al igual que en la jornada anterior, a un trabajador del 061, también en huelga.
