Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

CESM celebra el "enorme seguimiento" de los cuatro días de huelga

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha valorado este viernes las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional de médicos y facultativos contra el borrador de Estatuto Marco señalando que "el elevado seguimiento obtenido, con cifras entre el 80 y el 90% en todo el territorio, demuestran el éxito de la convocatoria y al mismo tiempo el rechazo unánime de la profesión al proyecto de norma ministerial".

Han sido cuatro jornadas en las que, señala el sindicato, "pese a la implantación de unos servicios mínimos abusivos y a los intentos de la Administración por desactivar el conflicto, miles de profesionales han salido a la calle en las numerosas concentraciones convocadas y a las puertas de los centros asistenciales para reclamar unas mejoras en sus condiciones laborales que les permitan ejercer de manera digna en el sistema sanitario".

"Ante esta respuesta unánime mostrada por todas las organizaciones del colectivo, desde los estudiantes de Medicina hasta las sociedades científicas, pasando por los Colegios de Médicos, sindicatos y decanos de las facultades de Medicina, CESM quiere mostrar su satisfacción por el abrumador seguimiento de los cuatro días de huelga, lo que supone una demostración más del sentir de médicos y facultativos que debería mover al ministerio a una reflexión sincera y a asumir que el colectivo no está dispuesto a que se mantenga un Estatuto Marco que trata al médico de manera diferente al resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud", indica CESM en un comunicado.