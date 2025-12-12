"No es vocación, es explotación": Los médicos cierran su tercera huelga en un año con una manifestación en València

La vocación de curar y cuidar no lo justifica todo. Es el mensaje que han trasladado los cientos de médicos que se han manifestado este viernes por la tarde en València. "No es vocación, es explotación" o “con este trato no hay contrato”, han coreado desde la cabecera de una marcha convocada por la asociación de Médicos Unidos por sus Derechos y el Sindicato Médico CESM. Llega después de cuatro días de huelga, la tercera en un año de estos profesionales sanitarios, que reclaman poder negociar sus condiciones con el Ministerio sin que estas se integren de forma indistinta en el paquete de condiciones del resto de personal de salud.

Así lo ha manifestado la secretaria provincial del CESM, María Pilar Valero, que ha añadido que han sido los propios profesionales de la medicina los que no han querido conformarse con concentraciones a las puertas de los hospitales y centros de salud y han pedido salir a la calle. Resalta que la huelga indefinida es una de las opciones que está encima de la mesa si el Ministerio no responde a sus reivindicaciones, ahora que los médicos unidos han demostrado que pueden parar.

Por su parte, Enrique Alfonso, presidente de Médicos Unidos por sus Derechos ha denunciado que los sanitarios enfrentan jornadas laborales de 48 horas semanales “cuando en este país se intenta reducir a 37,5 horas” la jornada. "Las diferentes comunidades autónomas no están pudiendo retener a los médicos por las malas condiciones laborales, y tenemos malas condiciones laborales porque no las estamos negociando los médicos", ha resumido. La "receta" y el "remedio" para curar el maltrecho sistema nacional de salud las tienen ellos, ha incidido. Solo falta que les escuchen.

“No es ningún privilegio, es de justicia”, ha añadido Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. “Un médico bien cuidado es una garantía para el paciente”, ha añadido.

“Hasta la fecha nuestro país había gozado de una sanidad de la que todos sacábamos pecho. Sin embargo, es evidente que el sistema nacional de salud ha entrado en un deterioro acelerado fruto de unas políticas totalmente equivocadas”, han destacado en el manifiesto de la marcha los huelguistas, que han defendido que es ineludible mejorar las condiciones laborales de los médicos deben mejorar si se quiere mantener el sistema sanitario con la calidad suficiente.

Durante la lectura del manifiesto, han sacado pecho también de la capacidad de presión del colectivo a pesar de que trabajan "con menos derechos que cualquier otro trabajador de nuestro país". "Jornadas de hasta 90 horas semanales, tiempos trabajados que no cuentan para la jubilación, contratos basura irregulares en cualquier otro ámbito, salarios inadecuados donde la hora extraordinaria se cobra menos que la hora ordinaria e incapacidad de negociar nuestras condiciones laborales", han resumido.

Es la tercera huelga de médicos en tan solo un año. El motivo vuelve a ser la reivindicación de un Estatuto propio para este personal, mientras que el Ministerio prepara su Estatuto marco de toda la profesión sanitaria. Y se ha cerrado -al menos de momento -este viernes con una manifestación en la que centenares de facultativos han tomado las calles del centro de València para reclamar un ámbito de negociación propio porque, consideran, su voz se pierde en las mesas de negociación generales. "Hoy no paramos contra nadie, ni contra ninguna proposición de ley. Hoy paramos a favor de una Ley del Estatuto del Médico, una ley que ponga justicia tanto para los profesionales como para los pacientes, una ley que permita desarrollar nuestra carrera en condiciones en el sistema nacional de salud y no nos obligue a abandonarlo", han destacado en el manifiesto.

Reivindican menor carga de trabajo

El conflicto sigue abierto porque el Ejecutivo descarta este Estatuto diferenciado. La huelga, y con ella la marcha de esta tarde, que ha salido desde la plaza de San Agustín hasta la Delegación del Gobierno, se ha convertido en un grito de hartazgo de un colectivo profesional que dice sentirse saturado. Y, además, responsable de la salud de quienes tienen alrededor, a quienes sostienen que no pueden cuidar adecuadamente en las condiciones en las que trabajan. Durante las cuatro jornadas de huelga, han reivindicado el abuso que supone tener que atender una media de 50 o 60 pacientes diarios en Atención Primaria. También, que sus horas de guardia siguen siendo horas complementarias, que se mantienen con una retribución por debajo de la hora ordinaria y siguen sin contar como tiempo trabajado para la jubilación.

Protestan, además, por “un régimen de incompatibilidades discriminatorio” y “retribuciones diferentes por el mismo trabajo”, además de por el hecho de que se mantiene “una movilidad forzosa que sigue ligada a la conocida muletilla de ‘las necesidades del servicio’, la herramienta más sencilla y utilizada para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias”. Todo eso, añaden, en un sistema sanitario en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas.

La huelga es estatal, pero en la manifestación han podido verse también pancartas que señalan a la Conselleria de Sanidad. El conseller Marciano Gómez, apuntaba estos días la secretaria provincial de CESM, Pilar Valero, “sigue incumpliendo promesas hechas durante la campaña electoral del 2023", como las jornadas semanales de 35 horas , "y todavía no lo ha hecho".

El impacto: más de 60.000 citas canceladas

El impacto de la huelga ha sido notable: 60.000 citas han sido canceladas y necesitarán ser reprogramadas. El primer día de la huelga, fuentes oficiales de Sanidad cifraron en 14.000 las citas pospuestas, de ellas más de 200 cirugías, por lo que de extrapolar la cifra a los tres días restantes, se superarán las 60.000 cancelaciones. El reto será ahora darles una nueva fecha.

El cuándo está por determinar. Fuentes oficiales aseguran que se "reprogramarán de manera progresiva" para una nueva fecha, que debe poder permitir "compatibilizar con la actividad ya planificada y prevista anteriormente para los próximos meses". También esta posible nueva fecha ha sido motivo de enfrentamiento entre el sindicato y la Generalitat. CESM denunciaba que las órdenes de la dirección general de Atención Primaria indicaban que "a los pacientes descitados con motivo de la huelga, se les debe dar cita durante la próxima semana, no se puede demorar más allá del 20 de diciembre", cosa que reprochaban desde el sindicado, aunque desde Sanidad, lo desmienten y aseguran que solo se ha pedido "reprogramar lo más pronto posible".

Los médicos cierran su tercera huelga en un año con una manifestación en València / Germán Caballero

Un seguimiento difícil de calcular

El seguimiento ha ido en aumento en cada uno de los cuatro días de huelga, aunque es complicado de calcular. Los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad están calculados sobre el total de la plantilla de médicos e indican que el martes, el primer día de paro convocado, el 15 % de los médicos no acudieron a trabajar, el jueves se elevó al 16,04 % mientras que, este viernes, la cifra ha crecido hasta el 17,12 % en toda la Comunitat Valenciana .

Pero el CESM, el sindicato convocante, advierte de que debería calcularse el seguimiento sobre el personal facultativo que puede hacer huelga, es decir, que no ha sido designado como servicio mínimo. El sindicato ha criticado los "servicios mínimos abusivos" y ha reivindicado que el seguimiento del paro ha rozado el 90 % en los hospitales y el 75 % en los centros de salud, de entre los que no estaban obligados a trabajar.

Polémica jurídica por los servicios mínimos

Los servicios mínimos establecidos por la Conselleria han sido motivo de polémica. El sindicato Médico CESMCV ha anunciado este viernes que ha interpuesto una demanda por vulneración del derecho a la huelga, contra la resolución de servicios mínimos.

“En la actualidad estamos pendientes de la resolución del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales interpuesto por considerar vulnerado el derecho fundamental a la huelga de todos los médicos de la Comunidad Valenciana”, han destacado desde el sindicato. El TSJCV desestimó adoptar como medida cautelar la suspensión de los servicios mínimos, pero desde el CESMCV han asegurado que continuarán en “la defensa jurídica del colectivo médico”, con el objetivo de que “se declare la vulneración del derecho de huelga y se establezcan criterios claros y respetuosos con los principios constitucionales en futuras convocatorias”.