La filósofa Judith Butler, experta en teoría 'queer', recibirá el 'honoris causa' de la Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aprobado investir con el doctorado 'honoris causa' a la filósofa estadounidense Judith Butler por sus aportaciones a los campos de la filosofía y la teoría feminista y 'queer'. El Consejo de Gobierno de la UAB ha aprobado la distinción a propuesta de la Facultad de Traducción e Interpretación- al tratarse de "una de las pensadoras más influyentes de nuestro tiempo a nivel mundial". El reconocimiento valora la contribución de Butler al desarrollo del pensamiento crítico contemporáneo y, de manera especial, su incidencia decisiva en los estudios de traducción y multiculturalidad, los estudios de Asia oriental y la reflexión sobre el feminismo y la teoría 'queer' como valores de justicia global y ética universitaria".

Butler ocupa la cátedra distinguida de la Universidad de California en Berkeley en Literatura comparada.

El Consejo de Gobierno de la UAB ha aprobado también el nombramiento de otros dos 'honoris causa': Emmanuelle Soubeyran, a propuesta de la Facultad de Veterinaria; y Matthew O. Jackson, a propuesta de la Facultad de Economía y Empresa.

La universidad destaca también las contribuciones pioneras al análisis del papel de las redes en la economía y la vida social de Matthew O. Jackson

Soubeyran es la directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal desde 2024. Es una figura internacional de referencia en los ámbitos de la salud animal y la salud pública veterinaria, con una trayectoria profesional reconocida internacionalmente que destaca por su compromiso con el avance de la salud, el bienestar de los animales y la seguridad alimentaria. La Facultad la propone como doctora 'honoris causa' "por sus destacadas contribuciones a la salud pública veterinaria, a la gobernanza global en materia de sanidad animal, a la educación superior y a la promoción del paradigma 'one health'".

Teoría de la elección social

Y el profesor Jackson ocupa la posición de 'William D. Eberle Professor of Economics' en la Universidad Stanford. Su investigación gira en torno al estudio de la toma de decisiones de los agentes económicos y de las consecuencias que estas decisiones tienen para la sociedad. Ha publicado numerosos artículos de investigación en los campos de la teoría de juegos, la teoría de decisiones, la teoría de la elección social y la inteligencia artificial. Destaca especialmente el impacto de sus contribuciones pioneras al análisis del papel de las redes en la economía y la vida social.

La UAB ha informado de que las respectivas ceremonias de investidura, aún sin fecha, tendrán lugar "próximamente".