De la medicina de precisión a la revolución cuántica: Catalunya inyecta más de 100 millones en infraestructuras científicas punteras

Catalunya se prepara para desplegar una nueva generación de infraestructuras científicas punteras. Según anuncia este viernes el Departament de Recerca i Universitats, el Govern movilizará hasta 103 millones en equipamientos científicos para "impulsar la investigación de excelencia, atraer talento y fomentar la transferencia de conocimiento", apunta la conselleria. Un 30% de los fondos proceden de la Unión Europea, un 20% es aportado por Recerca i Universitats y el 50% los aportarán las universidades o centros de investigación beneficiarios, "con fondos propios o con otras ayudas compatibles".

Con todo ello, se financiarán un total de 14 proyectos de la Fundació de Recerca Biomèdica (IRB), el Hospital Sant Joan de Déu, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Barcelona Supercomputing Center y la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta, entre otras, para avanzar desde en ámbitos como la medicina de precisión hasta la revolución cuántica.

Medicina avanzada y ratones mutantes

Casi la mitad de los proyectos seleccionados están relacionados con ciencias de la salud o investigaciones que, en un futuro, podrían repercutir en tratar enfermedades hasta ahora incurables. Un ejemplo es la iniciativa TECNOINVIVO de la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), que consiste en la creación y equipamiento de un 'hub' tecnológico para la investigación preclínica orientada a modelos 'in vivo' donde ahora se sitúa el Mercat del peix de la Ciutadella del Coneixement.

Según explican sus impulsores, el objetivo es construir un nuevo espacio de más de 1.000 metros cuadrados que podrá albergar hasta 4.400 jaulas de roedores e incluirá la plataforma científica de "ratones mutantes". Estos elementos permitirán acelerar muchas de las investigaciones existentes y avanzar en el ámbito de la medicina de precisión.

Visita real al Barcelona Supercomputing Center, el pasado mes de marzo. / MANU MITRU

Otro de los proyectos seleccionados el es BCAN (Universitat de Barcelona - UB), centrado en la rehabilitación del edificio del antiguo Teatre de Mundet para acoger el Barcelona Center for Applied Neurosciences, que busca ser un "motor de I+D+i en neurociencia aplicada a la salud, promoviendo la resiliencia sanitaria, económica y social. En un desayuno informativo con periodistas celebrado este octubre para hablar de este proyecto, el rector de la UB Joan Guàrdia explicaba que "no tiene sentido que cada grupo de investigación o cada hospital" deba tener aparatos costosos para llevar a cabo este tipo de experimentos, sino que "lo lógico es hacer economía de escala y crear un centro para que todos los grupos de investigación puedan usar esos instrumentos tan caros de forma transversal y compartida".

También ha sido seleccionado el proyecto ExplorER, de Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu. Se trata de una iniciativa estratégica para transformar el abordaje de las enfermedades minoritarias y complejas pediátricas mediante la creación de una infraestructura de investigación traslacional única para menores. Este espacio integrará disciplinas como la genómica, la neurociencia y la bioinformática, buscando promover la investigación en diagnósticos avanzados y terapias personalizadas. El Hospital del Mar, por su parte, también ha recibido fondos para "transformar y modernizar" sus infraestructuras para "consolidar así su liderazgo en el estudio de terapias avanzadas y emergentes". Y el Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) se reforzará para impulsar el acceso a los pacientes de Girona a las terapias de frontera.

Uno de las iniciativas seleccionadas es la ampliación y modernización del Barcelona Supercomputing Center para afrontar el crecimiento de la demanda científica

Sostenibilidad y revolución cuántica

Los fondos también buscan reforzar la "revolución cuántica" que vive Catalunya. La Fundació Institut de Ciències Fotòniques, por ejemplo, invertirá para remodelar el edificio ICFO-W para construir laboratorios tecnológicos de última generación que acogerán "laboratorios de 'nano-caracterización' de materiales y chips fotónicos" desarrollados en la Línea Pilot de Circuits Fotònics Integrats PIXEurope, además de espacios relacionados con la iniciativa Vall de la Quàntica. En esta misma línea, la Fundació Eurecat ha recibido fondos para integrarse a un clúster dedicado a la investigación sobre sistemas de emulación cuántica y, paralelamente, en trabajos relacionados con la Inteligencia Artificial.

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). / JORDI COTRINA

Esta nueva línea de financiación también irá a nutrir al menos tres grandes iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. Primero, se ampliarán los laboratorios del Catalonia Circular Material Hub (C-CMH) donde se trabaja en temas de reciclaje y de componentes avanzados. Segundo, se financiará el proyecto DIRECxTE del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) para "acelerar la transición hacia nuevos modelos energéticos". Y tercero, se financiará la creación de un programa de investigación en bioingeniería para la sostenibilidad en el espacio BESOS-IBEC para "investigar nuevos materiales biodegradables y aplicables a la economía circular".

El dinero se invertirá en varios proyectos relacionados con el mundo cuántico y la sostenibilidad, y en reforzar equipamientos ya existentes

Otro de los proyectos estrella que ha entrado en la convocatoria es la ampliación y modernización del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). El sincrotrón ALBA, por su parte, construirá un edificio y preparará la instalación del primer criomicroscopio para tomografía electrónica para "obtener imágenes de la estructura en 3D de complejos macromoleculares, orgánulos y células a resolución molecular en volúmenes de varios micrómetros". El Centre de Regulació Genómica (CRG) creará una nueva infraestructura dedicada a la microscopía de alta precisión para estudiar muestras biológicas. Y el Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CSIC) ampliará su sala blanca para acelerar sus investigaciones.

La convocatoria, que fue gestionada por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), estaba dirigida a universidades catalanas, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, y a instituciones sin ánimo de lucro (públicas o privadas) cuya actividad principal sea la investigación. La duración de los proyectos no podrá ser superior a siete años y todos los gastos deben hacerse antes del 31 de diciembre de 2028, según establece la resolución publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).