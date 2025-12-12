Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'castillo' abandonado en Berga que se ha convertido en una joya para tiktokers y grafiteros

La Torre del Comte de Fígols, en desuso desde los años 80, acumula miles de visualizaciones en las redes gracias a las exploraciones que hacen los aficionados a descubrir lugares abandonados del territorio

El imponente castillo que defendía Catalunya de Francia: se puede visitar

Interior de la torre del comte de Fígols.

Interior de la torre del comte de Fígols. / Archivo particular

Alba Díaz

Manresa
En el Berguedà, los fines de semana de noviembre, hay tres tipos de personas: los cazadores de setas, que salen esperanzados de llenar la cesta con los últimos níscalos de la temporada, los fanáticos de las ferias y los que prefieren huir del ruido y perderse por lugares abandonados. Son los llamados Urbex, exploradores de ruinas equipados con móviles y drones para hacer virales espacios que llevan años abandonados.

A un kilómetro de la antigua central de Cercs, se encuentra una de estas localizaciones estrella de TikTok: la Torre del Comte de Fígols. Situado entre Fígols y Cercs, el edificio, similar a un palacio-castillo, se levanta junto a la C-16, lo suficientemente cerca para que cualquier conductor lo vea entre el paisaje de pino silvestre, pero suficientemente apartado para que mantenga ese aire misterioso que tanto gusta a los exploradores. Para llegar hay que dejar la carretera y seguir el desvío de Fígols que serpentea hacia los antiguos terrenos mineros; a medio camino, detrás de un pequeño bosque y un perímetro medio desvanecido, se levanta el edificio, solitario pero imponente.

Construida a inicios del siglo XX por ser la segunda residencia de José Enrique de Olano, propietario de las minas de Sant Corneli, la torre había sido pensada como símbolo de poder y estilo: piedra y ladrillo alternados, balcones semicirculares, una cúpula rematada con pináculo y una azotea practicable coronada de almenas. Vamos, un edificio poco discreto.

Tanto es así que, en octubre de 1908, Alfonso XIII y el entonces presidente del gobierno central, Antonio Maura, hicieron parada durante su viaje al Berguedà. La visita debió de gustar a los magnates, porque de ese encuentro salió un título nobiliario: Olano se convertía en conde de Fígols. Luego vendrían la Guerra Civil, el cierre de las minas y la reconversión de la torre en oficinas de Carbons de Berga SA hasta los años ochenta. A partir de ahí, silencio. Sólo el viento entre las ventanas rotas y el sonido, de vez en cuando, de alguna viga de madera que cede y algún dron que sobrevuela la azotea creando una panorámica espectacular.

En 2008 todavía se intentó vender la propiedad: 750.000 euros por casi una hectárea de legado industrial con una estructura exterior sorprendentemente intacta y un interior que pedía (y todavía pide) una restauración heroica.

Actualmente, los únicos números que atrae son los de las visualizaciones de las fotos y los vídeos que se graban. Dentro, la decadencia tiene fotogenia: un salón oscuro presidido por una chimenea majestuosa, bañeras abandonadas entre escombros, una claraboya que es la única gran entrada de luz y un balcón con vistas a la antigua térmica de Cercs.

Los grafitis y las estructuras a medio caer completan un espacio que algunos exploradores definen como "enorme, viejo y lleno de historias" o, en pocas palabras, "simplemente espectacular". Comentarios que ayudan a entender parte del magnetismo actual del edificio, aunque la torre sigue siendo sobre todo un recuerdo silencioso de su pasado aristocrático.

Un graffiti en el interior de la torre.

Un grafiti en el interior de la torre. / Archivo particular

El pueblo de Peguera

Aparte del 'castillo' viral, a veinte minutos en coche permanece silencioso otro vestigio del Berguedà: Peguera, un pueblo abandonado situado a 1.600 metros de altura que perdió el último habitante en 1968. De la fiebre minera sólo queda el recuerdo, las casas en ruinas y la fiesta mayor de julio que lo devuelve, una vez al año -desde hace 27-, en la vida.

