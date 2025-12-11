La Virgen de Montserrat de Sevilla visitará a la Moreneta: "Es un sueño que teníamos"

Una Virgen de Montserrat andaluza se encontrará este fin de semana con la Moreneta tras una peregrinación de 800 kilómetros por carretera que supondrá, además, un hecho histórico para esta hermandad en sus más de 400 años de historia, ya que será la primera vez que la imagen sale de Andalucía.

Desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre, la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, de la hermandad homónima de Sevilla, peregrinará hasta la abadía benedictina. El sábado se concentrarán los actos litúrgicos de mayor relevancia, con una misa solemne presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

"Sevilla viene a Montserrat a venerar a la Moreneta. Es un sueño que teníamos desde hace tiempo"

El traslado a la abadía, que acaba de cerrar la celebración de su milenario, de la Virgen de Montserrat sevillana fue aprobado por los hermanos en un cabildo general extraordinario convocado en octubre de 2024, respondiendo a la invitación cursada por el responsable de la Cofradía de la Madre de Dios de Montserrat para que ambas imágenes, la Moreneta y la dolorosa sevillana, presidieran conjuntamente una eucaristía de acción de gracias, «reforzando así el vínculo histórico y devocional entre Sevilla y Montserrat», según han destacado fuentes de la Hermandad.

«Sevilla viene a Montserrat a venerar a la Moreneta. Es un sueño que teníamos desde hace tiempo y ahora se hace realidad. Esta peregrinación no es solo un viaje, sino una oportunidad de encuentro, de oración y de agradecimiento. Nuestra hermandad nació con alma catalana y corazón andaluz. Volver a Montserrat es volver al origen, a las raíces que nos dieron vida. Queremos llevar a Sevilla a los pies de la Moreneta, pero también traer a Montserrat un trozo de nuestra tierra, de nuestra devoción y de nuestra forma de vivir la fe», ha manifestado Juan Coto, hermano mayor de la Hermandad de Montserrat de Sevilla.

Acontecimiento histórico

Esta peregrinación extraordinaria supondrá la primera salida de la imagen de la Virgen de Montserrat de Sevilla fuera de Andalucía, recorriendo más de 800 kilómetros hasta la abadía. El evento servirá además como punto de partida de la conmemoración del 425º aniversario fundacional de la hermandad del Viernes Santo sevillano, que se celebrará a lo largo de 2026.

La hermandad de Montserrat se funda en la iglesia de San Ildefonso de Sevilla por parte de un grupo de catalanes instalados en Sevilla para el comercio con América. Las primeras reglas como hermandad de penitencia datan de 1601, prescribiendo ya su salida en estación de penitencia el Viernes Santo, tal como hoy continúa celebrándose.

A partir del nombramiento en 1851 de los Duques de Montpensier como hermanos mayores honorarios, la corporación vivió un periodo de esplendor tanto a nivel interno como patrimonial. La hermandad reside actualmente en la capilla de Montserrat, junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en el centro de Sevilla. La imagen es una valiosa escultura anónima del siglo XVII.

El programa

El programa comenzará este viernes 12 de diciembre con la llegada de los peregrinos sevillanos a Cataluña y el acto de acogida por parte de la Cofradía de la Madre de Dios de Montserrat, seguido por una oración jubilar en la basílica del monasterio.

El sábado tendrá lugar la jornada central de la peregrinación: a las 10 de la mañana se celebrará un rosario con la imagen sevillana de Nuestra Señora de Montserrat por los alrededores del santuario. Posteriormente, a las 12 del mediodía, tendrá lugar una misa solemne presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, con la participación de la hermandad andaluza en la ofrenda institucional.

El domingo 14 de diciembre, la peregrinación se cerrará con la misa conventual del domingo, antes del regreso a Sevilla.

Este evento también cuenta con un cartel propio, obra del Taller Daroal, conformado por los artistas David Romero y Francisco Rovira. Bajo el título “Montserrat”, la composición fusiona, en una sola imagen, el rostro de la Virgen de Montserrat de Sevilla y la silueta de la Moreneta, integrando el perfil de las montañas del santuario como símbolo de unidad espiritual, historia compartida y devoción mariana.